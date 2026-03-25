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LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडर के क्या हैं रेट, सप्लाई पर क्या है लेटेस्ट अपडेट

Mar 25, 2026 05:37 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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 LPG (रसोई गैस) को लेकर बड़ी हलचल है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत समेत कई देशों की गैस सप्लाई और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। आम लोगों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक, हर कोई इस संकट की चपेट में है। आइए देखें क्या-क्या अपडेट्स हैं…

LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडर के क्या हैं रेट, सप्लाई पर क्या है लेटेस्ट अपडेट

देश और दुनिया में इस समय LPG (रसोई गैस) को लेकर बड़ी हलचल है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत समेत कई देशों की गैस सप्लाई और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। आम लोगों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक, हर कोई इस संकट की चपेट में है।

दुनिया भर में LPG संकट क्यों बढ़ा?

मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव के कारण दुनिया के सबसे अहम तेल-गैस रूट होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई बाधित हो गई है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत के लिए आने वाले करीब 3 लाख टन LPG के कई टैंकर फंसे हुए हैं। भारत अपनी लगभग 60 प्रतिशत LPG जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, इसलिए इस रुकावट का सीधा असर देश पर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई कम होने से कीमतों पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।

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भारत में क्या है मौजूदा स्थिति?

भारत के कई शहरों में LPG की सप्लाई प्रभावित होने लगी है और कई जगहों पर सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। इसका सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ा है, जहां गैस की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हुआ है और कुछ जगहों पर 40 से 45 प्रतिशत तक नुकसान की बात सामने आई है। मजबूरी में कई छोटे व्यापारी कोयला या लकड़ी जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है और सप्लाई को धीरे-धीरे सामान्य करने की कोशिश जारी है।

आज LPG सिलेंडर के क्या हैं रेट

मार्च 2026 में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। फिलहाल आज 25 मार्च को दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 913 रुपये, मुंबई में 912 रुपये और कोलकाता में 930 रुपये से ऊपर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे लखनऊ और कानपुर में यह कीमत करीब 950 रुपये के आसपास पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी करीब 100 से 115 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे होटल और फूड इंडस्ट्री पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

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ब्लैक मार्केट और खपत में गिरावट

सप्लाई में कमी का असर अब बाजार में भी दिखने लगा है, जहां कई शहरों में गैस सिलेंडर ब्लैक में महंगे दाम पर बिकने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही LPG की खपत में भी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि लोग खर्च कम करने के लिए वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। अनुमान है कि खपत में करीब 15 से 17 प्रतिशत तक कमी आई है।

सरकार और कंपनियों के बड़े कदम

इस संकट से निपटने के लिए सरकार और गैस कंपनियां लगातार कदम उठा रही हैं। पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG नेटवर्क को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है ताकि लोगों को सिलेंडर पर निर्भरता कम करनी पड़े। गुरुग्राम में 24 घंटे चलने वाली LPG एटीएम सेवा भी शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को आसानी से गैस मिल सके। वहीं छोटे सिलेंडर की योजना को फिलहाल रोक दिया गया है ताकि उपलब्ध सप्लाई का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

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आम आदमी पर कितना असर?

LPG संकट का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ा है। घरेलू बजट बिगड़ रहा है और रसोई का खर्च बढ़ गया है। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में खाने की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका है। छोटे कारोबारियों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है, क्योंकि उनके खर्च बढ़ने के साथ आय पर असर पड़ा है।

आगे क्या होगा?

आने वाले समय में LPG की स्थिति काफी हद तक मध्य-पूर्व के हालात पर निर्भर करेगी। अगर तनाव और बढ़ता है तो गैस की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है और सप्लाई की कमी भी गहरा सकती है। वहीं यदि हालात सामान्य होते हैं या किसी तरह का समझौता होता है, तो सप्लाई में सुधार और कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है।

कुल मिलाकर LPG संकट अब एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि रसोई गैस आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगी या और महंगी होती जाएगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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