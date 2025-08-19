what is the prime minister s development india employment scheme and how to register on the portal प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, Business Hindi News - Hindustan
Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 05:51 AM
केंद्र सरकार ने सोमवार को 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' का पोर्टल पेश कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिव होना अनिवार्य है।

योजना के तहत पहली बार नौकरी में आए कर्मचारी को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिन लोगों का पहली बार यूएएन एक्टिव होगा, उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा। उमंग ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

योजना का प्रारूप

यह योजना दो हिस्सों में विभाजित है। इसका भाग-ए पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए है। वहीं, भाग-बी में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसमें सभी क्षेत्रों, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन के तीन स्लैब रखे गए हैं।

3. अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा

नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला और दोबारा नौकरी करने वाले दोनों) पर छह महीने तक लगातार नौकरी बनाए रखने की शर्त पर दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे।

कौन पात्र होंगे

यह योजना सिर्फ उन युवाओं पर लागू होगी, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद नौकरी पाई है। इससे पहले यानी जुलाई तक पहली नौकरी पाने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना 31 जुलाई 2027 तक मान्य रहेगी

कंपनियों के जरिए यहां नामांकन

नियोक्ता पोर्टल (https://pmvbry.epfindia. gov.in या https:// pmvbry. labour.gov.in) पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कर्मियों की ओर से नियोक्ता ही रजिस्ट्रेशन करेंगे।

कैसे लाभ मिलेगा

पहली बार नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

यह राशि एक महीने के औसत वेतन (बेसिक+डीए) जितनी होगी। अधिकतम 15 हजार रुपये ही मिलेंगे।

दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त छह महीने नौकरी करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे करने पर मिलेगी।

सालाना एक लाख रुपये तक कुल वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।

1. ये शर्तें पूरी करनी होंगी

जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम दो नए कर्मचारी रखने होंगे।

यदि 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो कम से कम पांच नए कर्मचारी रखने होंगे।

4. इन कंपनियों को भी फायदा

ईपीएफओ अधिनियम-1952 के दायरे से बाहर कंपनियां भी आएंगी

उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न दाखिल करना होगा। उमंग ऐप के जरिए सभी मौजूदा एवं नए कर्मचारियों के लिए यूएएन खाते खोलने होंगे।

2. इतनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी

कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये मासिक होने पर 1,000 रुपये।

वेतन 10,000 से 20,000 रुपये होने पर 2,000 रुपये।

वेतन 30,000 तक होने पर 3,000 रुपये मिलेंगे।

उमंग ऐप के जरिए ऐसे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे

सबसे पहले उमंग ऐप पर जाएं और ईपीएफओ सर्विस का चयन करें।

फिर ‘यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन’ का विकल्प चुनें।

यहां आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर आधार सत्यापन करें।

उसके बाद यूएएन एक्टिव करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

अंत में फेस अथॉटिफिकेशन किया जाएगा, जो आधार में दर्ज फोटो के आधार पर किया जाएगा।

यह प्रक्रिया भी उमंग ऐप के माध्यम से की जा सकेगी।

