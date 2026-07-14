कच्चे तेल में उबाल के बाद आज LPG, पेट्रोल-डीजल, सीएनजी का क्या है हाल

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग और भड़क गई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है तो अमेरिका ने इसमें नाकेबंदी शुरू कर दी है। इसकी वजह से ऊर्जा संकट बढ़ गया है। क्योंकि, दुनिया की 20% ईंधन की सप्लाई होर्मुज के रास्ते होती है। ऐसे में कच्चे तेल के आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं।

भारत ने अब अलग-अलग देशों से तेल मंगवाकर इस रास्ते पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम कर ली है, लेकिन एलपीजी गैस की समस्या बनी हुई है। भारत अपनी रसोई गैस का करीब 60 फीसदी आयात करता है, और अब तक यह गैस करीब 90 फीसदी होर्मुज रास्ते से ही आती रही है। अगर यह बंदी बनी रही, तो विशेषज्ञ कहते हैं कि घरेलू एलपीजी के दामों पर सबसे पहले असर पड़ेगा।

आज 14 जुलाई को LPG के रेट भारत में आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल के 14 जुलाई रेट के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपये है।

पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये का है, जो करीब 90 रुपये महंगा है। कमर्शियल का दाम पटना में 3227 रुपये है और दिल्ली से यह 297 रुपये महंगा है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। यहां भी दिल्ली के मुकाबले दोनों एलपीजी सिलेंडर महंगे है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल के दाम सिलेंडर 3131 रुपये है। यहां भी दिल्ली के मुकाबले गैस महंगी है।

बता दें 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये से 913 रुपये पर पहुंच गईं। 7 जून को 29 रुपये और बढ़े , दिल्ली में यह सिलेंडर 942 रुपये का हो गया। कुल मिलाकर इस साल अब तक घरेलू LPG सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका। अब आगे क्या होगा यह तो वक्मत ही बताएगा।

पेट्रोल-डीजल के क्या हैं रेट रोजाना की तरह सुबह 6 बजे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, IOCL और भारत पेट्रोलियम ने आज भी पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दी हैं। बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है।

सीएनजी के रेट क्या हैं

सुबह छह बजे तक सीएनजी के रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। IGL की वेबसाइट पर दिए गए ताजा रेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर थो। जबकि, ग्रेटर नोएडा में 91.70 रुपये।नोएडा एक किलो सीएनजी की कीमत 91.70, गाजियाबाद में 91.70, मुजफ्फरनगर में 91.58, मेरठ में 91.58, शामली में 91.58 रुपये थी। गुरुग्राम में भी सीएनजी के दाम 88.12 पर स्थिर हैं।