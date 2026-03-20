क्या होता है प्रीमियम पेट्रोल? ₹2.35 प्रति लीटर तक हुआ महंगा, IOCL से BPCL तक सबने बढ़ाया दाम
Petrol Diesel Price Today: आज 20 मार्च को कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.35 रुपये प्रति लीटर तक इजाफा किया है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।
Petrol Diesel Price Today: भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में आज शुक्रवार को कंपनियों ने इजाफा कर दिया है। देश में अब प्रीमियम पेट्रोल के लिए 2.09 रुपये से 2.35 रुपये अधिक भुगतान करने होंगे। बीपीसीएल, एचपीसीएल और IOCL ने कीमतों को बढ़ाया है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी तेल कंपनियों की तरफ से नहीं की गई है। बता दें, बीपीसीएल स्पीड, एचपीसीएल पावर और आईओसीएल XP95 नाम से प्रीमियम तेल बेच रही हैं।
ईरान के साथ चल रहे युध्द की वजह से कच्चे तेल की कीमतों तेज इजाफा बीते कुछ दिनों के दौरान देखने को मिला है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
क्या है आज का रेट?
इंडियन ऑयल के अनुसार आज सामान्य डीजल का रेट 87.67 रुपये, सामान्य पेट्रोल का रेट 94.77 रुपये और पेट्रोल XP95 का रेट 101.89 रुपये और पेट्रोल XG का रेट 91.49 है।
क्या होता है प्रीमियम पेट्रोल?
प्रीमियम पेट्रोल और सामान्य पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर का अंतर होगा। सामान्य तौर पर प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 या उससे अधिक रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य एडिटिव्स भी होते हैं। जिनकी वजह से इंजन सरलता से चलता है। साथ इंजन में कोई कीचड़ नहीं जमता है। इससे इंजन का परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता है। इसीलिए प्रीमियम पेट्रोल महंगा होता है।
ऑक्टेन नबंर से क्या पड़ता है असर?
ऑक्टेन नंबर फ्यूल का एंटी नॉकिंग (समय से पहले न जलने खासियत) को दर्शाता है। जितना अधिक ऑक्टेन नंबर रहेगा ईंजन के नॉकिंग की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। बता दें, नॉकिंग का मतलब है कि ईंधन का समय से पहले जल जाना।
कच्चे तेल ने बढ़ाई टेंशन
ईरान-इजरायल और अमेरिका युध्द के बीच हो रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। क्रू़ड ऑयल का रेट लगातार बढ़ रहा है। युध्द शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास ट्रेड कर रहा था। जोकि अब 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है।
इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से होने वाली सप्लाई ठप्प पड़ी है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।