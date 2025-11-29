Hindustan Hindi News
जीडीपी क्या है, कैसे तय होती है, कौन जारी करता है, जानें सभी सवालों के जवाब

संक्षेप:

जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक वर्ष या तिमाही) में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य को दर्शाती है। आइये जानते हैं जीडीपी से जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब-

Sat, 29 Nov 2025 08:58 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
जीडीपी के कितने प्रकार होते हैं?

मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, पहला सांकेतिक जीडीपी जिसमें वर्तमान बाजार कीमतों पर गणना होती है। दूसरा, वास्तविक जीडीपी जिसमें महंगाई को समायोजित करने के बाद कीमतों की गणना होती है।

वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी में अंतर क्या है?

सांकेतिक जीडीपी में कीमतों में बदलाव (महंगाई/डिफ्लेशन) शामिल होता है। वहीं, वास्तविक जीडीपी सिर्फ उत्पादन में बदलाव दिखाती है, कीमतों का असर हटा दिया जाता है।

भारत में जीडीपी कौन-सी संस्था द्वारा जारी करती है?

भारत में जीडीपी का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

भारत में जीडीपी कितनी बार जारी होती है?

भारत में जीडीपी तिमाही आधार पर जारी की जाती है, यानी साल में चार बार तिमाही अनुमान आते हैं और साल में एक बार वार्षिक अनुमान।

जीडीपी और आर्थिक विकास में क्या अंतर है?

जीडीपी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को मापती है। वहीं, आर्थिक विकास जीडीपी में वृद्धि की दर बताता है।

कौन-से सेक्टर भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं?

मुख्य तीन सेक्टर योगदान करते हैं-

सेवा क्षेत्र – सबसे बड़ा योगदान (आईटी, वित्त, रियल एस्टेट, रिटेल आदि)।

उद्योग – मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण आदि।

कृषि – खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन।

बढ़ती जीडीपी का क्या मतलब होता है?

रोजगार के अवसर बढ़ना, लोगों की आय में सुधार, सरकार की टैक्स आय बढ़ना, निवेश बढ़ना, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक माहौल।

घटती जीडीपी क्यों चिंता का विषय होती है?

बेरोजगारी बढ़ने की संभावना, व्यवसायों की कमाई घटती है, निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है, सरकार की आय कम होती है।

जीडीपी पर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है?

महंगाई बढ़ने पर सांकेतिक जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन वास्तविक जीडीपी उत्पादन में असली वृद्धि दिखाती है। इसलिए विश्लेषण के लिए वास्तविक जीडीपी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है?

यह बताता है कि औसतन एक नागरिक आर्थिक रूप से कितना उत्पादन करता है।

क्या जीडीपी से लोगों का जीवन-स्तर समझा जा सकता है?

आंशिक रूप से हां। लेकिन केवल जीडीपी से संपूर्ण जीवन-स्तर, गरीबी, शिक्षा या स्वास्थ्य का पूरी तरह आकलन नहीं किया जा सकता।

सरकारी नीतियां जीडीपी को कैसे प्रभावित करती हैं?

टैक्स नीति, ब्याज दरें, सार्वजनिक खर्च, औद्योगिक नीतियां- इन सभी का प्रत्यक्ष असर उत्पादन, निवेश और उपभोग पर पड़ता है।

