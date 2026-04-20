कच्चे तेल में उछाल से IOCL, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों के शेयरों पर क्या पड़ रहा असर?
Impacts of Crude Oil Price: सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट 1.17% की गिरावट बीपीसीएल में है। आईओसीएल और एचपीसीएल (IOCL) में 1% से भी कम गिरावट है।
ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में सोमवार को करीब 7 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के शेयरों में हल्की गिरावट आई। यानी निवेशकों का भरोसा इन शेयरों पर बना हुआ है। सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट 1.17% की गिरावट बीपीसीएल में है। आईओसीएल और एचपीसीएल (IOCL) में 1% से भी कम गिरावट है। बता दें अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी जहाज को जब्त किए जाने के बाद ब्रेंट क्रूड 5.4% बढ़कर 95.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
अन्य कंपनियों के शेयरों के क्या हैं हाल
निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स सुबह सवा 10 बजे के करीब मामूली गिरावट के साथ 11365 के लेवल पर था। इसमें शामिल 15 में 11 स्टॉक्स नुकसान में थे, जबकि चार फायदे में। चेन्नई पेट्रोल में 2.49 प्रतिशत की गिरावट थी। यह 1015.90 रुपये पर था। अडानी टोटल गैस भी 0.86 प्रतिशत गिरकर 627.45 रुपये पर था।
आईजीएल में 0.67 फीसद की गिरावट थी और यह 168.13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। पेट्रोनेट 271.68 रुपये पर था और इसमें आधे प्रतिशत की गिरावट थी। ओएनजीसी, OIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसके उलट कैस्ट्रॉल इंडिया, महानगर गैस, गुजरात गैस और Aegis Logistics Limited में 2 प्रतिशत तक की बढ़त थी।
क्यों सीमित रहा नुकसान?
मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस सीमित गिरावट के पीछे मुख्य वजह यह है कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे बनी हुई हैं। इसके अलावा, ये पीएसयू शेयर प्री-वॉर के मुकाबले पहले ही 16-22% नीचे आ चुके हैं। एनालिस्टों का मानना है कि अब अधिकांश बुरी खबरें शेयरों की कीमतों में पहले ही शामिल हो चुकी हैं, जिससे आगे बड़ी गिरावट की संभावना कम है।
होर्मूज स्ट्रेट ने बढ़ाई चिंता
मध्य-पूर्व में लगभग दो महीने से चल रहे संघर्ष के कारण होर्मूज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रुक गई है। यह एक संकरा समुद्री मार्ग है, जिससे भारत के कच्चे तेल के आयात का 40% हिस्सा आता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद खुदरा ईंधन की कीमतें स्थिर रखी गई हैं, जिसका असर तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के मार्जिन पर पड़ा है, क्योंकि एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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