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कच्चे तेल में उछाल से IOCL, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों के शेयरों पर क्या पड़ रहा असर?

Apr 20, 2026 10:42 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Impacts of Crude Oil Price:  सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट 1.17% की गिरावट बीपीसीएल में है। आईओसीएल और एचपीसीएल (IOCL) में 1% से भी कम गिरावट है।

कच्चे तेल में उछाल से IOCL, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों के शेयरों पर क्या पड़ रहा असर?

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में सोमवार को करीब 7 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के शेयरों में हल्की गिरावट आई। यानी निवेशकों का भरोसा इन शेयरों पर बना हुआ है। सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट 1.17% की गिरावट बीपीसीएल में है। आईओसीएल और एचपीसीएल (IOCL) में 1% से भी कम गिरावट है। बता दें अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी जहाज को जब्त किए जाने के बाद ब्रेंट क्रूड 5.4% बढ़कर 95.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

अन्य कंपनियों के शेयरों के क्या हैं हाल

निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स सुबह सवा 10 बजे के करीब मामूली गिरावट के साथ 11365 के लेवल पर था। इसमें शामिल 15 में 11 स्टॉक्स नुकसान में थे, जबकि चार फायदे में। चेन्नई पेट्रोल में 2.49 प्रतिशत की गिरावट थी। यह 1015.90 रुपये पर था। अडानी टोटल गैस भी 0.86 प्रतिशत गिरकर 627.45 रुपये पर था।

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आईजीएल में 0.67 फीसद की गिरावट थी और यह 168.13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। पेट्रोनेट 271.68 रुपये पर था और इसमें आधे प्रतिशत की गिरावट थी। ओएनजीसी, OIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसके उलट कैस्ट्रॉल इंडिया, महानगर गैस, गुजरात गैस और Aegis Logistics Limited में 2 प्रतिशत तक की बढ़त थी।

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क्यों सीमित रहा नुकसान?

मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस सीमित गिरावट के पीछे मुख्य वजह यह है कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे बनी हुई हैं। इसके अलावा, ये पीएसयू शेयर प्री-वॉर के मुकाबले पहले ही 16-22% नीचे आ चुके हैं। एनालिस्टों का मानना है कि अब अधिकांश बुरी खबरें शेयरों की कीमतों में पहले ही शामिल हो चुकी हैं, जिससे आगे बड़ी गिरावट की संभावना कम है।

होर्मूज स्ट्रेट ने बढ़ाई चिंता

मध्य-पूर्व में लगभग दो महीने से चल रहे संघर्ष के कारण होर्मूज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रुक गई है। यह एक संकरा समुद्री मार्ग है, जिससे भारत के कच्चे तेल के आयात का 40% हिस्सा आता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद खुदरा ईंधन की कीमतें स्थिर रखी गई हैं, जिसका असर तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के मार्जिन पर पड़ा है, क्योंकि एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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