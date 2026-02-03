Hindustan Hindi News
क्या कहता है सोने-चांदी का अनुपात, एक्सपर्ट्स ने बताया पैसा लगाने का सही तरीका

संक्षेप:

Gold Silver Ratio: सोने-चांदी का अनुपात (Gold Slver Ratio) इन दोनों धातुओं के सापेक्ष मूल्य को मापता है। यह दिखाता है कि सोने का एक औंस खरीदने के लिए चांदी के कितने औंस की आवश्यकता होगी। आप सोने के एक औंस की कीमत को चांदी के एक औंस की कीमत से भाग देकर इस अनुपात की गणना कर सकते हैं।

Feb 03, 2026 06:21 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
आज कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली। इससे पहले लगातार दो दिनों तक भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जो दशकों में सोने और चांदी की कीमतों में सबसे खराब गिरावटों में से एक थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमतों में लगभग 6% की तेजी आई और यह $4,935 पर पहुंच गया। इसके साथ ही यह नवंबर 2008 के बाद से सबसे बड़ा एक दिवसीय उछाल है। वहीं, स्पॉट सिल्वर की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई और यह $87.40 प्रति औंस पर पहुंच गई।

गोल्ड-सिल्वर रेशियो क्या है?

सोने-चांदी का अनुपात (Gold Slver Ratio) इन दोनों धातुओं के सापेक्ष मूल्य को मापता है। यह दिखाता है कि सोने का एक औंस खरीदने के लिए चांदी के कितने औंस की आवश्यकता होगी। आप सोने के एक औंस की कीमत को चांदी के एक औंस की कीमत से भाग देकर इस अनुपात की गणना कर सकते हैं। मौजूदा कीमतों से सोने-चांदी का अनुपात 56 दर्शाया गया है।

ऐतिहासिक रूप से, 10-वर्षीय अनुपात औसतन 80:1 के करीब रहा है। व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब यह अनुपात 50:1 से नीचे गिर जाता है, तो चांदी सस्ती नहीं रह जाती। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साइकिल में, इतना कम अनुपात एक माध्य पुनरावृत्ति (mean reversion) से पहले रहा है, जहां चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में काफी तेजी से सुधार हुआ - यही प्रवृत्ति पिछले सप्ताह देखने को मिली।

सोने-चांदी के अनुपात में बदलाव, निवेशकों के लिए क्या बदल गया?

विश्लेषकों के अनुसार, सोने-चांदी का अनुपात पिछले सप्ताह लगभग 44 पर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था और इसके इन स्तरों को फिर से टेस्ट करने की संभावना नहीं है। चॉइस ब्रोकिंग के कमोडिटी और करेंसी विश्लेषक आमिर मकदा ने कहा कि अनुपात में यह उछाल बाजार के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, विशेष रूप से 2026 की शुरुआत में चांदी के शानदार प्रदर्शन के बाद एक "कूलिंग ऑफ" अवधि की शुरुआत होने का।

INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने कहा कि यह लेटेस्ट गेन मुख्य रूप से अस्थायी कारकों से प्रेरित रही है - तेज रैली के बाद चांदी में प्रॉफिट बुकिंग, वायदा बाजार में मार्जिन संबंधी स्थिति खोलना, और वैश्विक जोखिम-विरोधी संकेतों के बाद कथित सुरक्षा की ओर संक्षिप्त पलायन। वर्तमान बाजार के माहौल में, विश्लेषकों का मानना है कि चांदी निकट से मध्यम अवधि में बेहतर प्रदर्शन जारी रखेगी।

सोने से बेहतर प्रदर्शन करेगी चांदी

PACE 360 के मुख्य वैश्विक रणनीतिकार अमित गोयल ने कहा कि उनकी समझ है कि निकट अवधि में चांदी सोने से बेहतर प्रदर्शन करेगी। चांदी के लिए उनका निकट का लक्ष्य $100 है, जो यहां से लगभग 15% की बढ़त है। जबकि, सोने में लगभग 6-7% की बढ़त की संभावना है, जिसका लक्ष्य $5200-$5400 है। परिभाषा के अनुसार, उन्होंने कहा कि सोने-चांदी का अनुपात लगभग 10% गिर सकता है, संभवतः 50 की ओर।

INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी का भी मानना है कि व्यापक मैक्रो लेंस से देखें तो अंतर्निहित सेटअप मध्यम अवधि में चांदी का पक्ष लेता है। उन्होंने कहा, "चांदी आमतौर पर कीमती धातुओं के चक्र के अंतिम चरणों में बेहतर प्रदर्शन करती है। ब्याज दरों में कटौती, बेहतर औद्योगिक डिमांड आउटलुक और निरंतर निवेश रुचि के साथ, चांदी नेतृत्व पुनः प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में है।"

उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों के लिए, इस चरण को सोने की तलाश में भागने के संकेत के बजाय, चांदी को अगले चरण में वापसी की तैयारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए। वहीं, गोयल ने कहा कि हालांकि एक उछाल की उम्मीद है, निवेशकों को यह जानना चाहिए कि कीमती धातुओं के लिए एक साल का आउटलुक अभी के लिए बेहद नकारात्मक है।

सोना बना मैराथन धावक, चांदी है स्प्रिंटर

आदर्श आवंटन पर टिप्पणी करते हुए, मकदा ने कहा कि चांदी एक उच्च जोखिम, उच्च यील्ड वाली "स्प्रिंट" धातु है, और दूसरी ओर, सोना एक "मैराथन" धावक है, जो स्थिरता प्रदान करता है। उन्होंने सलाह दी, "चूंकि अनुपात वर्तमान में 55 पर है, इसलिए एक संतुलित, सामरिक दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है, जहां कोई 60% सोना और 40% चांदी रख सकता है। साथ ही, एक ही बार में 'ऑल इन' न करने और निवेश करने के लिए एसआईपी जैसी विधि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।"

