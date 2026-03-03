Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शेयर बाजार में हाहाकार, क्या करें SIP करने वाले निवेशक? 2 दिन में ₹11 लाख करोड़ साफ

Mar 03, 2026 01:56 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते दो कारोबारी दिन में घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी इन दो दिनों में 2.5 प्रतिशत तक टूट गया है। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह एक्सपर्ट्स शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतर स्थिति की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।

शेयर बाजार में हाहाकार, क्या करें SIP करने वाले निवेशक? 2 दिन में ₹11 लाख करोड़ साफ

बीते दो कारोबारी दिन में घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी इन दो दिनों में 2.5 प्रतिशत तक टूट गया है। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह एक्सपर्ट्स शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतर स्थिति की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश कर गया था। इस दौरान सेंसेक्स में 1000 अंक की गिरावट देखने को मिली। जिसके बाद 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 81000 के नीचे आकर बंद हुआ। यह पहली बार था जब सेंसेक्स इस महीने 81000 के नीचे आ गया। वहीं, निफ्टी में सोमवार को 300 अंक की गिरावट देखने को मिली। बता दें, महज दो कारोबारी दिन में 11 लाख करोड़ रुपये निवेशकों के डूब गए हैं।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल नहीं, LPG की सप्लाई पर गहराया संकट; 50% बढ़ा गैस का रेट

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट का कहना है कि गोल्ड फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिली है। जोकि दर्शाता है कि सुरक्षित निवेश वाले इंस्ट्रमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी शेयर बाजार में निवेशकों को सिरदर्द बढ़ा दिया है। इन सबके इतर एंथ्रोपिक के AI मॉडल की वजह से आईटी कंपनियों के शेयर पहले से ही दबाव में है।

हालांकि, जीडीपी और जीएसटी कलेक्शन के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की स्थिति अच्छी है। युद्ध समाप्त होने और एआई की तस्वीर साफ पर पर घरेलू बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:नवरत्न कंपनी ने डिविडेंड के लिए तय रिकॉर्ड डेट में किया बदलाव

नहीं थम रही है विदेशी निवेशकों की बिकवाली

शुक्रवार को FII में 7536 करोड़ रुपये की बिकवाली की गई थी। हालांकि, इसी दिन DIIs ने 12293 करोड़ रुपये की खरीद की थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा समय में निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि अपने निवेश के प्रति अनुशासित रहने की आवश्यकता है।

SIP निवेशक क्या करें?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि SIP करने वाले निवेशकों के लिए यह एक अच्छा मौका है। आज का अनुशासन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने में मदद करेगा। हालांकि, शॉर्ट टर्म इंवेस्टर्स को सावधानी रखनी होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,