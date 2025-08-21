what did the sebi chairman say that created panic in the market सेबी के चेयरमैन ने ऐसा क्या कह दिया कि शेयर मार्केट में मच गई खलबली, Business Hindi News - Hindustan
सेबी के चेयरमैन ने ऐसा क्या कह दिया कि शेयर मार्केट में मच गई खलबली

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और एंजल वन के शेयरों में गुरुवार को तेज गिरावट देखने को मिली। BSE के शेयर लगभग 6% से अ और एंजल वन के शेयर भी 6% से भी अधिक टूट गए। यह गिरावट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे के एक बयान के बाद आई।

Thu, 21 Aug 2025
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और एंजल वन के शेयरों में गुरुवार, 21 अगस्त को तेज गिरावट देखने को मिली। BSE के शेयर लगभग 6% से अ और एंजल वन के शेयर भी 6% से भी अधिक टूट गए। यह गिरावट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे के एक बयान के बाद आई। सेबी चीफ के बयान के बाद शेयर मार्केट में खलबली मच गई। ब्रोकरेज शेयरों पर SEBI की नजर से निवेशकों में डर फैल गया।

BSE और Angel One के शेयरों में भारी गिरावट

आज पौने 12 बजे तक एनएसई पर बीएसई का शेयर 2521 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। सेबी चीफ के बयान के बाद यह लुढ़कते-लुढ़कते 2335.20 रुपये तक आ गया। ऐसा ही हाल एंजेल वन के साथ भी हुआ। एंजल वन का शेयर भी पौने 12 बजे के बाद गिरना शुरू हुआ और 2538.40 रुपये तक लुढ़क गया। जबकि, दिन में यह 2735 रुपये तक पहुंचा था।

SEBI चेयरमैन का अहम बयान

SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने FICCI के Annual Capital Markets Conference में बोलते हुए कहा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की अवधि (tenure) बढ़ाने की जरूरत है । उन्होंने यह भी कहा कि इस पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा। उनका यह भी लक्ष्य कैश मार्केट में ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है ।

डेरिवेटिव्स पर निर्भरता चिंता का कारण

इस बयान के बाद निवेशकों में चिंता फैल गई, क्योंकि BSE और एंजल वन जैसी कंपनियों की कमाई डेरिवेटिव्स व्यापार पर काफी निर्भर है। एंजल वन के चेयरमैन दिनेश ठक्कर ने पहले ही बताया था कि कंपनी की 45% आमदनी F&O ब्रोकरेज सेगमेंट से होती है।

सीएनबीएसी टीवी 18 की खबर के अनुसार एक विश्लेषक राजेश बहेतने बताया कि डिस्काउंट ब्रोकर्स और एक्सचेंजों की 85% कमाई डेरिवेटिव्स से ही आती है। उनका अनुमान है कि अगर डेरिवेटिव्स की अवधि बढ़ती है तो BSE की कमाई पर 50-60% तक असर पड़ सकता है ।

बाजार का नजरिया और भविष्य

विश्लेषकों का मानना है कि अगर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि बढ़ाई जाती है तो इससे एक्सचेंजों और ब्रोकरेज फर्मों के ट्रेडिंग वॉल्यूम और मुनाफे पर असर पड़ेगा। हालांकि, बीएसई के MD और CEO सुंदररमण राममूर्ति ने कहा था कि भारत में रेगुलेटरी पॉलिसी लगातार विकसित हो रही है और वे नियामक का फैसला आने का इंतजार करेंगे। कंपनी अब मार्जिन सुधारने के बजाय रेवेन्यू के नए स्रोत तलाशने पर फोकस कर रही है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

