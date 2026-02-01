इस बजट में किसानों को क्या मिला? कोको, काजू और नारियल पर ध्यान

संक्षेप: Budget Kisan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने देश के किसानों के लिए सौगात दी है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल उत्पादन योजना की घोषणा की।

किसान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने देश के किसानों के लिए सौगात दी है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल उत्पादन योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ किसान अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं।

कोको को ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड में बदलने का लक्ष्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन व प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की। इसका लक्ष्य 2030 तक भारतीय काजू और कोको को ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड में बदलना है।

उन्होंने कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी ताकि भारतीय चंदन की प्रतिष्ठा फिर से कायम हो।