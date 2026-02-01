Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़what did farmers get in this budget a coconut production scheme was announced
इस बजट में किसानों को क्या मिला? कोको, काजू और नारियल पर ध्यान

इस बजट में किसानों को क्या मिला? कोको, काजू और नारियल पर ध्यान

संक्षेप:

Budget Kisan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने देश के किसानों के लिए सौगात दी है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल उत्पादन योजना की घोषणा की। 

Feb 01, 2026 11:56 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

किसान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने देश के किसानों के लिए सौगात दी है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल उत्पादन योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ किसान अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोको को ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड में बदलने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन व प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की। इसका लक्ष्य 2030 तक भारतीय काजू और कोको को ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड में बदलना है।

उन्होंने कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी ताकि भारतीय चंदन की प्रतिष्ठा फिर से कायम हो।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पुराने और कम उपज वाले बागानों को फिर से उपजाऊ बनाने और अखरोट, बादाम व चिलगोजा (पाइन नट्स) की उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं को जोड़कर इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जाएगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Budget pm kisan Nirmala Sitharaman
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,