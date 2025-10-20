दिवाली पर रिलायंस के शेयरों में बंपर तेजी के क्या हैं कारण, ₹1500 है अगला टार्गेट

संक्षेप: RIL Share Price Today: आज रिलायंस का शेयर भाव एनएसई पर 1,440 रुपये के गैप-अप ओपन के साथ शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में 1,460.60 रुपये के इंट्राडे हाई को छू गया। इस चढ़ाव के साथ, इस सेंसेक्स हेवीवेट शेयर ने शुक्रवार के बंद भाव 1,416.80 रुपये के मुकाबले लगभग 3% का इंट्राडे लाभ दर्ज किया।

RIL Share Price: शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद साल 2025 की दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे घोषित होने के बाद, दिवाली 2025 की सुबह रिलायंस के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। आज रिलायंस का शेयर भाव एनएसई पर 1,440 रुपये के गैप-अप ओपन के साथ शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में 1,460.60 रुपये के इंट्राडे हाई को छू गया। इस चढ़ाव के साथ, इस सेंसेक्स हेवीवेट शेयर ने शुक्रवार के बंद भाव 1,416.80 रुपये के मुकाबले लगभग 3% का इंट्राडे लाभ दर्ज किया।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को मजबूत Q2 नतीजे आने के बाद से ही रिलायंस के शेयर में गैप-अप ओपन की उम्मीद थी। उनका कहना है कि अगर शेयर 1,460 रुपये के स्तर से ऊपर बंद होता है, तो इसकी तेजी जारी रह सकती है और यह नया रिकॉर्ड बना सकता है।

आखिर क्यों चढ़ रहा है शेयर? एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने बताया, "रिलायंस के मजबूत Q2 नतीजों के बाद शेयर के गैप-अप ओपन की उम्मीद थी। हालांकि नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस DRC शेयर का भाव 2.84% चढ़कर 65.20 डॉलर पर बंद हुआ था।"

Q2 नतीजों की मुख्य बातें सीमा श्रीवास्तव ने रिलायंस के Q2 नतीजों की कुछ खास बातें बताईं जैसे…

कंपनी का कुल राजस्व पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 9.9% बढ़कर 2,83,548 करोड़ रुपये (31.9 अरब डॉलर) हो गया। जियो प्लेटफॉर्म्स (JPL) का राजस्व 14.9% बढ़ा, जिसकी वजह सब्सक्राइबरों की बढ़ोतरी और ARPU (प्रति उपयोगकर्ता औसत आय) में सुधार है।

रिलायंस रिटेल (RRVL) का राजस्व 18% बढ़ा, जिसमें ग्रोसरी और फैशन सेगमेंट ने 23% और 22% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। कंपनी का EBITDA (कमाई) 14.6% बढ़कर 50,367 करोड़ रुपये (5.7 अरब डॉलर) हो गया।

हालांकि, तेल और गैस सेगमेंट के राजस्व में 2.6% की गिरावट आई, जिसकी वजह KGD6 में उत्पादन का कम होना और कंडेनसेट की कीमतों में कमी है।

मुकेश अंबानी ने कंपनी की टेक्नोलॉजी लीडरशिप और नए ग्रोथ एरिया जैसे नई एनर्जी और मीडिया पर जोर दिया है।

आगे क्या है शेयर का टार्गेट? चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने कहा कि रिलायंस शेयर को 1,460 रुपये के स्तर पर एक रजिस्टेंस का सामना है। अगर यह शेयर इस स्तर को तोड़ने में सफल रहा, तो यह जल्द ही 1,500 रुपये के स्तर को छू सकता है। उन्होंने सलाह दी कि जिन निवेशकों के पास यह शेयर है, वे इसे 1,425 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर शेयर 1,460 रुपये के स्तर को क्लोजिंग के आधार पर तोड़कर 1,500 रुपये तक पहुंचता है, तो ही इसके अपने ऑल-टाइम हाई 1,551 रुपये के स्तर को छूने की उम्मीद की जा सकती है।