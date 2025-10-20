Hindustan Hindi News
दिवाली पर रिलायंस के शेयरों में बंपर तेजी के क्या हैं कारण, ₹1500 है अगला टार्गेट

Mon, 20 Oct 2025 11:42 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
RIL Share Price: शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद साल 2025 की दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे घोषित होने के बाद, दिवाली 2025 की सुबह रिलायंस के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। आज रिलायंस का शेयर भाव एनएसई पर 1,440 रुपये के गैप-अप ओपन के साथ शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में 1,460.60 रुपये के इंट्राडे हाई को छू गया। इस चढ़ाव के साथ, इस सेंसेक्स हेवीवेट शेयर ने शुक्रवार के बंद भाव 1,416.80 रुपये के मुकाबले लगभग 3% का इंट्राडे लाभ दर्ज किया।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे

शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को मजबूत Q2 नतीजे आने के बाद से ही रिलायंस के शेयर में गैप-अप ओपन की उम्मीद थी। उनका कहना है कि अगर शेयर 1,460 रुपये के स्तर से ऊपर बंद होता है, तो इसकी तेजी जारी रह सकती है और यह नया रिकॉर्ड बना सकता है।

आखिर क्यों चढ़ रहा है शेयर?

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने बताया, "रिलायंस के मजबूत Q2 नतीजों के बाद शेयर के गैप-अप ओपन की उम्मीद थी। हालांकि नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस DRC शेयर का भाव 2.84% चढ़कर 65.20 डॉलर पर बंद हुआ था।"

Q2 नतीजों की मुख्य बातें

सीमा श्रीवास्तव ने रिलायंस के Q2 नतीजों की कुछ खास बातें बताईं जैसे…

कंपनी का कुल राजस्व पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 9.9% बढ़कर 2,83,548 करोड़ रुपये (31.9 अरब डॉलर) हो गया। जियो प्लेटफॉर्म्स (JPL) का राजस्व 14.9% बढ़ा, जिसकी वजह सब्सक्राइबरों की बढ़ोतरी और ARPU (प्रति उपयोगकर्ता औसत आय) में सुधार है।

रिलायंस रिटेल (RRVL) का राजस्व 18% बढ़ा, जिसमें ग्रोसरी और फैशन सेगमेंट ने 23% और 22% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। कंपनी का EBITDA (कमाई) 14.6% बढ़कर 50,367 करोड़ रुपये (5.7 अरब डॉलर) हो गया।

हालांकि, तेल और गैस सेगमेंट के राजस्व में 2.6% की गिरावट आई, जिसकी वजह KGD6 में उत्पादन का कम होना और कंडेनसेट की कीमतों में कमी है।

मुकेश अंबानी ने कंपनी की टेक्नोलॉजी लीडरशिप और नए ग्रोथ एरिया जैसे नई एनर्जी और मीडिया पर जोर दिया है।

आगे क्या है शेयर का टार्गेट?

चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने कहा कि रिलायंस शेयर को 1,460 रुपये के स्तर पर एक रजिस्टेंस का सामना है। अगर यह शेयर इस स्तर को तोड़ने में सफल रहा, तो यह जल्द ही 1,500 रुपये के स्तर को छू सकता है। उन्होंने सलाह दी कि जिन निवेशकों के पास यह शेयर है, वे इसे 1,425 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर शेयर 1,460 रुपये के स्तर को क्लोजिंग के आधार पर तोड़कर 1,500 रुपये तक पहुंचता है, तो ही इसके अपने ऑल-टाइम हाई 1,551 रुपये के स्तर को छूने की उम्मीद की जा सकती है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
