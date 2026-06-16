आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल और LPG के रेट? डीजल खरीद पर 200 लीटर की लिमिट क्यों लगी?
मुख्य बातें
- LPG, Petrol, Diesel Rates Today: पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है
- लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर है
- दिल्ली में आज भी 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹942 है
कच्चे तेल के रेट में आज मामूली तेजी है। ब्रेंट क्रूड 0.60 प्रतिशत बढ़कर 83.67 डॉलर प्रति बैरल पर है। जबकि, WTI क्रूड 0.77 प्रतिशत चढ़कर 81.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस बीच भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOC द्वारा जारी आज के रेट के मुताबिक दिल्ली में सामान्य पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये लीटर है। जबकि, डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है। दिल्ली में आज भी 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹942 और 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹3,113.50 है।
चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.77 रुपये और डीजल की 99.55 रुपये लीटर है। चेन्नई में घरेलू सिलेंडर 957.50 रुपये है। आज कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत आज 113.51 रुपये और डीजल की कीमत 99.82 रुपये है। जबकि, कोलकाता में घरेलू सिलेंडर 968 रुपये का मिल रहा है।मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 और डीजल की कीमत 97.83 रुपये है। जबकि, मुंबई में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपये का है।
पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, 90 दिन के लिए लागू किया गया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाते हुए लोगों से ईंधन का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी रिफाइनरियां सामान्य क्षमता पर काम कर रही हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने 11 जून को एक अधिसूचना जारी कर रिटेल पेट्रोल पंपों से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय की है। यह व्यवस्था अगले लगभग 90 दिनों तक लागू रहेगी।
मंत्रालय के अनुसार मई में करीब 42 करोड़ लीटर डीजल, जो पहले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ता अपने कंज्यूमर पंपों से लेते थे, रिटेल पंपों से खरीदा जाने लगा। इससे कुछ क्षेत्रों में आम उपभोक्ताओं को परेशानी होने लगी थी।
एलपीजी की सप्लाई भी सामान्य
मंत्रालय के अनुसार पिछले चार दिनों में 1.66 करोड़ एलपीजी बुकिंग प्राप्त हुईं जबकि, 1.84 करोड़ सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। वहीं, बैकलॉग घटकर 3.3 दिन रह गया। इस दौरान 24,184 टन कमर्शियल LPG की बिक्री हुई और 2.18 लाख 5 किलो वाले सिलेंडर बेचे गए।
PNG कनेक्शन में भी तेजी
मार्च 2026 से अब तक 9.76 लाख PNG कनेक्शन एक्टिव किए गए। इस बीच 3.19 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया और 9.72 लाख नए उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें