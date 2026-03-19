पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सिलेंडर के आज क्या हैं रेट, कच्चा तेल 111 डॉलर के पार
Petrol Diesl LPG Price Today: दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल की रिटेल कीमत ₹94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल ₹82.46 प्रति लीटर है तो डीजल ₹78.05 प्रति लीटर। ईटानगर में पेट्रोल ₹90.87 प्रति लीटर है जबकि, डीजल ₹80.38 प्रति लीटर।
Petrol Diesl LPG Price Today: आज भारत के पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए राहत है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। वह भी तब जब कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी है। ब्रेंट क्रूड 4.45 डॉलर प्रति बैरल उछलकर 111.83 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, WTI में 3.40 डॉलर की तेजी है। यह 99.72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। बता दें क्रूड में हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी से सालाना भारत के आयात बिल में लगभग 2 अरब डॉलर का इजाफा होता है।
पेट्रोल-डीजल के आज के रेट
आज 19 मार्च की सुबह छह बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल की रिटेल कीमत ₹94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल ₹82.46 प्रति लीटर है तो डीजल ₹78.05 प्रति लीटर। ईटानगर में पेट्रोल ₹90.87 प्रति लीटर है जबकि, डीजल ₹80.38 प्रति लीटर। सिलवासा, दादरा और नगर हवेली में पेट्रोल ₹92.37 प्रति लीटर है। हरिद्वार, उत्तराखंड में पेट्रोल ₹92.78 लीटर है वहीं, रुद्रपुर में ₹92.94 प्रति लीटर।
आज पश्चिम बंगाल के शहरों में पेट्रोल के दाम
कोलकाता में पेट्रोल ₹ 104.99, कृष्णानगर में ₹ 106.07, मेदिनीपुर में ₹ 105.37, पुरुलिया में ₹ 106.05, रायगंज में ₹ 105.36, सूरी में ₹ 105.43 और तामलुक में ₹ 104.61 प्रति लीटर है। अलीपुर में पेट्रोल ₹ 104.99 प्रति लीटर, बहरामपुर में ₹ 106.12, बांकुड़ा में ₹ 105.19, बारासात में ₹ 105.24, वर्धमान में ₹ 105.33, कूचबिहार में ₹ 106.14, हुगली में ₹ 105.52, हावड़ा में ₹ 104.99 लीटर है। सभी शहरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
देश के प्रमुख शहरों में LPG के ताजा रेट इस प्रकार हैं
नई दिल्ली – ₹913
कोलकाता – ₹939
मुंबई – ₹912.50
चेन्नई – ₹928.50
बेंगलुरु – ₹915.50
भुवनेश्वर – ₹939
चंडीगढ़ – ₹862.50
गुरुग्राम – ₹921.50
हैदराबाद – ₹965
ये दरें घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर के लिए लागू हैं।
कमर्शियल सिलेंडर के क्या हैं रेट
दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का आज का रेट 1883 रुपये है। जबकि घरेलू सिलेंडर 913 रुपये में मिल रहा है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1875.50 रुपये का और घरेलू 939 रुपये का है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 1835 रुपये जबकि घरेलू सिलेंडर के रेट आज 912.50 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें