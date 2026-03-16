LPG सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट? ईरान-इजरायल युद्ध की आग किचन तक पहुंची

LPG Price Today: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल बढ़ गई है, जिसका असर रसोई गैस (LPG) की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। युद्ध की आग किचन तक पहुंच गई है। सप्लाई पर असर इस कदर पड़ा है कि स्ट्रीट से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के चूल्हे बुझ गए हैं।

LPG Price Today: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल बढ़ गई है, जिसका असर रसोई गैस (LPG) की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। युद्ध की आग किचन तक पहुंच गई है। सिलेंडर की सप्लाई का असर इस कदर पड़ा है कि स्ट्रीट से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के चूल्हे बुझ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 7 मार्च को भारत में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नई दिल्ली में घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत ₹913 हो गई है, जो पिछले महीने ₹853 थी। यानी मार्च 2026 में ही सिलेंडर की कीमत में ₹60 की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

होर्मुज स्ट्रेट में संकट से बढ़ी कीमतें दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उस होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इसी कारण LPG की कीमतों पर भी दबाव बढ़ा है।

एलपीजी पर क्या कह रही सरकार हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल LPG की कमी के कारण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कुछ कारोबार प्रभावित हुए हैं।पिछले एक साल से LPG की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन मार्च 2026 में ₹60 की बढ़ोतरी सबसे बड़ी उछाल मानी जा रही है।

देश के प्रमुख शहरों में LPG के ताजा रेट इस प्रकार हैं नई दिल्ली – ₹913

कोलकाता – ₹939

मुंबई – ₹912.50

चेन्नई – ₹928.50

बेंगलुरु – ₹915.50

भुवनेश्वर – ₹939

चंडीगढ़ – ₹862.50

गुरुग्राम – ₹921.50

हैदराबाद – ₹965

ये दरें घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर के लिए लागू हैं।

सरकार का दावा: गैस की कमी नहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस खत्म होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक 14 मार्च को 77 लाख LPG बुकिंग दर्ज की गईं। सरकार ने यह भी बताया कि कमर्शियल LPG सिलेंडर राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर मिल रहा कमर्शियल LPG दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ को-ऑर्डिनेट कर कमर्शियल LPG सिलेंडर की बिक्री शुरू कर दी गई है। करीब 1,800 सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेस्टोरेंट और डेयरी जैसे जरूरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह व्यवस्था औसत दैनिक खपत के करीब 20% तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

जमाखोरी रोकने के लिए सख्त व्यवस्था सरकार ने LPG की जमाखोरी रोकने और सप्लाई को संतुलित रखने के लिए 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के नियंत्रित वितरण का फैसला किया है। बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ (FIFO) के आधार पर की जा रही है ताकि सभी उपभोक्ताओं को गैस मिल सके।

होर्मुज से सुरक्षित निकले LPG से भरे भारतीय जहाज