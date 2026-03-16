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LPG सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट? ईरान-इजरायल युद्ध की आग किचन तक पहुंची

Mar 16, 2026 11:31 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Price Today: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल बढ़ गई है, जिसका असर रसोई गैस (LPG) की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। युद्ध की आग किचन तक पहुंच गई है। सप्लाई पर असर इस कदर पड़ा है कि स्ट्रीट से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के चूल्हे बुझ गए हैं।

LPG सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट? ईरान-इजरायल युद्ध की आग किचन तक पहुंची

LPG Price Today: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल बढ़ गई है, जिसका असर रसोई गैस (LPG) की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। युद्ध की आग किचन तक पहुंच गई है। सिलेंडर की सप्लाई का असर इस कदर पड़ा है कि स्ट्रीट से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के चूल्हे बुझ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 7 मार्च को भारत में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए।

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नई दिल्ली में घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत ₹913 हो गई है, जो पिछले महीने ₹853 थी। यानी मार्च 2026 में ही सिलेंडर की कीमत में ₹60 की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

होर्मुज स्ट्रेट में संकट से बढ़ी कीमतें

दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, उस होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इसी कारण LPG की कीमतों पर भी दबाव बढ़ा है।

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एलपीजी पर क्या कह रही सरकार

हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल LPG की कमी के कारण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कुछ कारोबार प्रभावित हुए हैं।पिछले एक साल से LPG की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन मार्च 2026 में ₹60 की बढ़ोतरी सबसे बड़ी उछाल मानी जा रही है।

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देश के प्रमुख शहरों में LPG के ताजा रेट इस प्रकार हैं

नई दिल्ली – ₹913

कोलकाता – ₹939

मुंबई – ₹912.50

चेन्नई – ₹928.50

बेंगलुरु – ₹915.50

भुवनेश्वर – ₹939

चंडीगढ़ – ₹862.50

गुरुग्राम – ₹921.50

हैदराबाद – ₹965

ये दरें घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर के लिए लागू हैं।

सरकार का दावा: गैस की कमी नहीं

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस खत्म होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक 14 मार्च को 77 लाख LPG बुकिंग दर्ज की गईं। सरकार ने यह भी बताया कि कमर्शियल LPG सिलेंडर राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर मिल रहा कमर्शियल LPG

दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ को-ऑर्डिनेट कर कमर्शियल LPG सिलेंडर की बिक्री शुरू कर दी गई है। करीब 1,800 सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेस्टोरेंट और डेयरी जैसे जरूरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह व्यवस्था औसत दैनिक खपत के करीब 20% तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

Mumbai, India – 15 Mar 2026: Children dressed in traditional festival costumes walk on a street accompanied by women in sarees, passing a man on a cycle cart loaded with LPG cylinders, at Tardeo area, in Mumbai, India, on Sunday, 15 Mar, 2026. (Photo by Bhushan Koyande/HT Photo)

जमाखोरी रोकने के लिए सख्त व्यवस्था

सरकार ने LPG की जमाखोरी रोकने और सप्लाई को संतुलित रखने के लिए 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के नियंत्रित वितरण का फैसला किया है। बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ (FIFO) के आधार पर की जा रही है ताकि सभी उपभोक्ताओं को गैस मिल सके।

होर्मुज से सुरक्षित निकले LPG से भरे भारतीय जहाज

FILE PHOTO: An LPG gas tanker at anchor as traffic is down in the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Shinas, Oman, March 11, 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के साथ हुई बातचीत को महत्वपूर्ण बताया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो रही है। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार के मुताबिक दो भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर चुके हैं। इन जहाजों में करीब 92,700 मीट्रिक टन LPG है और ये मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पर 16 और 17 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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