LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडर के क्या हैं रेट, क्या बढ़ेंगे दाम? सप्लाई पर क्या हैं अपडेट?

LPG Price Today: किचन से लेकर चौक-चौराहों और संसद तक में एलपीजी की चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको एलपीजी से जुड़ी खबरों पर नजर जरूरी है। इस खबर में आपको LPG के लेटेस्ट रेट भी बताएंगे और सप्लाई संकट से पार पाने के लिए सरकार के उपायों को भी।

LPG Price Today 26 March: ईरान-इजरायल-अमेरिका में युद्ध के बीच देश और दुनिया में इस समय LPG को लेकर बड़ी हलचल है। किचन से लेकर चौक-चौराहों और संसद तक में एलपीजी की चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको एलपीजी से जुड़ी खबरों पर नजर जरूरी है। इस खबर में आपको LPG के लेटेस्ट रेट भी बताएंगे और सप्लाई संकट से पार पाने के लिए सरकार के उपायों को भी।

सिलेंडर बुकिंग से लेकर PNG यूजर्स तक नए नियम लागू देश में बढ़ती गैस मांग और सप्लाई दबाव के बीच सरकार ने LPG को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं। मार्च के पहले पखवाड़े में लिए गए फैसलों से साफ है कि घरेलू गैस की उपलब्धता को संतुलित करने के लिए नियमों को कड़ा किया जा रहा है।

6 मार्च से सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग पर 21 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू कर दिया। यानी उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 21 दिन इंतजार करना होगा।

हालांकि, 9 मार्च को बढ़ती मांग को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में इस लॉक-इन पीरियड को और बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। इससे शहरों में गैस की खपत को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।

इसके बाद 12 मार्च को सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए भी सख्ती बढ़ाई और सिलेंडर बुकिंग का अंतराल बढ़ाकर 45 दिन कर दिया। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सप्लाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

इसी क्रम में 14 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लिया। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए LPG सिलेंडर रखना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है। अब PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपने LPG सिलेंडर सरेंडर करने होंगे और वे उसकी रिफिलिंग नहीं करा सकेंगे।

सरकार के इन फैसलों का मकसद गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सप्लाई सुनिश्चित करना है। हालांकि, नए नियमों से आम लोगों को गैस बुकिंग में देरी और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

आज LPG के क्या हैं रेट आज 26 मार्च को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में लगभग 913 रुपये, मुंबई में 912.50 रुपये और कोलकाता में 939 रुपये बनी हुई है। लखनऊ और कानपुर में यह कीमत करीब 950.50 रुपये के आसपास पहुंच गई है।

देश के बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट नई दिल्ली: घरेलू ₹913 | कमर्शियल ₹1,884.50

कोलकाता: घरेलू ₹939 | कमर्शियल ₹1,988.50

मुंबई: घरेलू ₹912.50 | कमर्शियल ₹1,836

चेन्नई: घरेलू ₹928.50 | कमर्शियल ₹2,043.50

हैदराबाद: घरेलू ₹965 | कमर्शियल ₹2,105.50

लखनऊ: घरेलू ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,007

बेंगलुरु: घरेलू ₹915.50 | कमर्शियल ₹1,958

पटना: घरेलू ₹1,002.50 | कमर्शियल ₹2,133.50

स्रोत: इंडियन ऑयल

इस संकट से निपटने के लिए सरकार और गैस कंपनियां लगातार कदम उठा रही हैं। PNG नेटवर्क को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है ताकि लोगों को सिलेंडर पर निर्भरता कम करनी पड़े। वहीं,LPG की खपत में भी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि लोग खर्च कम करने के लिए वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। अनुमान है कि खपत में करीब17 प्रतिशत तक कमी आई है।

आम आदमी पर कितना असर? LPG संकट का असर सीधे आम आदमी पर पड़ा है। होटल और रेस्टोरेंट में खाने की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका है। छोटे कारोबारियों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है, क्योंकि उनके खर्च बढ़ने के साथ आय पर असर पड़ा है।