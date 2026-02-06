क्या हैं एंथ्रोपिक के नए AI टूल, जिससे वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक IT स्टॉक्स हैं तबाह
एंथ्रोपिक ने एक नए एआई टूल को पेश किया। इसमें कंपनी ने क्लाउड कोवर्क और क्लाउड कोड जैसे टूल व प्लग-इन लॉन्च किए। लांच के साथ ही अमेरिकी शेयर बाजार में आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली जिसका असर बुधवार और गुरुवार को भारतीय बाजार में भी देखने को मिला।
दरअसल, एंथ्रोपिक का यह नया सिस्टम एजेंटिक एआई असिस्टेंट (कई मॉडलों को एक साथ जोड़ना) है। यह फाइलों को पढ़ने, दस्तावेज बनाने और कई चरणों वाले जटिल कार्यों करने में काबिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डाटा एंट्री, टेस्टिंग और बेसिक कोडिंग जैसी नौकरियों पर असर पड़ सकता है।
क्या है क्लाउड कोवर्क
1. यह एक एजेंट बेस्ड एआई-वर्कस्पेस है। जो पहले सिर्फ बातचीत करता था, लेकिन अब यह टारगेट बताने पर खुद योजना बनाकर फाइलें ढूंढकर काम पूरा कर देगा।
2. इसे कोडिंग जानने की जरूरत नहीं है। यह तेज जवाब के लिए और मुश्किल समस्याओं पर गहराई से सोचने में भी निपुण है।
3. यह सीधे उन कामों को कर सकता है, जिनके लिए पहले भारी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती थी। तभी इसे 'सास्पोकैलिप्स'(सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए खतरा) कहा जा रहा है। यह शब्द सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (सॉस) और अपोकेलिप्स को मिलाकर बना है।
नए टूल की खासियत
- टूल कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकता है, कर्सर और बटन पर क्लिक करना और टेक्स्ट टाइप करने में सक्षम
- कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करने और कानूनी ब्रीफिंग तैयार करने जैसे जटिल काम खुद करने में आगे
- फाइलों को पढ़ने में काबिल, दस्तावेज एडिट करने, फोल्डर को व्यवस्थित करने और डेटा एनालिसिस रिपोर्ट तैयार में योग्य
- क्लाउड कोड के जरिये प्रोफेशनल स्तर का कोड लिख सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है और खराब कोड को ठीक करने में भी आगे
इसमें कितने प्लग-इन
क्लाउड कोवर्क के साथ कंपनी ने 11 प्लग-इन पेश किए हैं। ये लीगल, सेल्स, मार्केटिंग, डेटा जैसे काम को ऑटोमैटिक तरीके से कर सकते हैं। इन कामों को करने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने हजारों लोगों को काम पर रखा हुआ है।
आईटी कंपनियों पर असर
दरअसल, पहले जिन कई कामों के लिए अलग सॉफ्टेवयर की जरूरत पड़ती थी। अब वे सभी काम सिंगल एआई आधारित टूल से पूरे किए जा सकेंगे। इससे यह डर बढ़ा है कि कंपनियों की निर्भरता ट्रेडिशनल सॉस (सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस) प्लेफॉर्म्स पर घट जाएगी। एआई वर्कफ्लो इंजन उनकी जगह ले लेंगे।
