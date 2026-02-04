Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़what a great stock looks like over 4000 pc return in 5 years and now this news has sent it soaring like a rocket
शेयर हो तो ऐसा: 5 साल में 4000% से अधिक का रिटर्न, अब इस खबर से बना रॉकेट

शेयर हो तो ऐसा: 5 साल में 4000% से अधिक का रिटर्न, अब इस खबर से बना रॉकेट

संक्षेप:

इंट्रा-डे में RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर ने 66.98 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर को छुआ। ऐसा कंपनी के बोर्ड द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सीधी लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ। पांच साल की अवधि में इस शेयर ने 4000% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Feb 04, 2026 12:11 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Multibagger Stock: RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का शेयर बुधवार, 4 फरवरी को इंट्रा-डे में 4% से अधिक चढ़ गया। ऐसा कंपनी के बोर्ड द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सीधी लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ। बुधवार को इंट्रा-डे में इस शेयर ने 66.98 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर को छुआ। हालांकि, यह अभी भी 16 जनवरी, 2026 के 52-सप्ताह के उच्च स्तर 91.89 रुपये से 27% नीचे है। वहीं, इसने सितंबर 2025 में 52-सप्ताह का निचला स्तर 35 रुपये छुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

5 साल में 4000 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न

पिछले एक साल में इस SME शेयर में 21% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले छह महीनों में यह 42% चढ़ा है और तीन महीनों में 27% का उछाल आया है, हालांकि पिछले एक महीने में इसमें 2% की गिरावट दर्ज हुई। पांच साल की अवधि में इस शेयर ने 4000% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

एनएसई पर लिस्टिंग की योजना

RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, जो फिलहाल केवल BSE पर लिस्टेड है, ने अब अपने इक्विटी शेयरों की NSE पर सीधी लिस्टिंग कराने की योजना की घोषणा की है। यह फैसला 3 फरवरी, 2026 को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में मंजूर किया गया।

रणनीतिक विस्तार का हिस्सा

कंपनी ने कहा कि यह कदम उसके रणनीतिक विस्तार के अगले फेज का प्रतीक है और भारत कैपिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उसके लंबी अवधि के लक्ष्य को दर्शाता है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह इस प्रक्रिया के लिए प्रतिष्ठित पेशेवरों और सलाहकारों की मदद लेगी।

दोहरी लिस्टिंग के फायदे

कंपनी का मानना है कि दोनों एक्सचेंजों पर मौजूदगी से ट्रेडिंग लिक्विडिटी में काफी सुधार होगा और निवेशक आधार व्यापक होगा। NSE पर लिस्टिंग के बाद घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों के बीच इसकी पहचान बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि इससे मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कवरी) में भी सुधार होगा और भविष्य की विकास परियोजनाओं, रणनीतिक निवेश और नवाचार के लिए पूंजी तक बेहतर पहुंच बनेगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Multibagger Stock Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,