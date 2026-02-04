शेयर हो तो ऐसा: 5 साल में 4000% से अधिक का रिटर्न, अब इस खबर से बना रॉकेट

संक्षेप: इंट्रा-डे में RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर ने 66.98 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर को छुआ। ऐसा कंपनी के बोर्ड द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सीधी लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ। पांच साल की अवधि में इस शेयर ने 4000% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Multibagger Stock: RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का शेयर बुधवार, 4 फरवरी को इंट्रा-डे में 4% से अधिक चढ़ गया। ऐसा कंपनी के बोर्ड द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सीधी लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ। बुधवार को इंट्रा-डे में इस शेयर ने 66.98 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर को छुआ। हालांकि, यह अभी भी 16 जनवरी, 2026 के 52-सप्ताह के उच्च स्तर 91.89 रुपये से 27% नीचे है। वहीं, इसने सितंबर 2025 में 52-सप्ताह का निचला स्तर 35 रुपये छुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

5 साल में 4000 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न पिछले एक साल में इस SME शेयर में 21% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले छह महीनों में यह 42% चढ़ा है और तीन महीनों में 27% का उछाल आया है, हालांकि पिछले एक महीने में इसमें 2% की गिरावट दर्ज हुई। पांच साल की अवधि में इस शेयर ने 4000% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

एनएसई पर लिस्टिंग की योजना RDB इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, जो फिलहाल केवल BSE पर लिस्टेड है, ने अब अपने इक्विटी शेयरों की NSE पर सीधी लिस्टिंग कराने की योजना की घोषणा की है। यह फैसला 3 फरवरी, 2026 को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में मंजूर किया गया।

रणनीतिक विस्तार का हिस्सा कंपनी ने कहा कि यह कदम उसके रणनीतिक विस्तार के अगले फेज का प्रतीक है और भारत कैपिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उसके लंबी अवधि के लक्ष्य को दर्शाता है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह इस प्रक्रिया के लिए प्रतिष्ठित पेशेवरों और सलाहकारों की मदद लेगी।

दोहरी लिस्टिंग के फायदे कंपनी का मानना है कि दोनों एक्सचेंजों पर मौजूदगी से ट्रेडिंग लिक्विडिटी में काफी सुधार होगा और निवेशक आधार व्यापक होगा। NSE पर लिस्टिंग के बाद घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों के बीच इसकी पहचान बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि इससे मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कवरी) में भी सुधार होगा और भविष्य की विकास परियोजनाओं, रणनीतिक निवेश और नवाचार के लिए पूंजी तक बेहतर पहुंच बनेगी।