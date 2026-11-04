WGC की रिपोर्ट: भारत की सोने की कम हुई डिमांड, क्या काम आ गई पीएम मोदी की अपील?
मुख्य बातें
- Gold Demand: पूरे 2026 में भारत की सोने की मांग करीब 650 टन रहने का अनुमान जताया गया है
- सोने की मांग में इस तेज गिरावट की प्रमुख वजह इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी, कीमतों में तेज उछाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से खरीदारी पर अंकुश लगाने की अपील रही
सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों ने इस साल त्योहारी और शादी की खरीद पर असर डाला है। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की सोने की मांग सालाना आधार पर 29 प्रतिशत घटकर 162.5 टन रह गई। यह छह साल का निचला स्तर है। इसी के साथ पूरे 2026 में भारत की सोने की मांग करीब 650 टन रहने का अनुमान जताया गया है। यह भी कोविड के बाद सबसे निचला स्तर होगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिमांड में गिरावट के पीछे केवल महंगाई है या पीएम मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील? बता दें कुछ महीने पहले पीएम मोदी की आम जनता से पेट्रोल-डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने की अपील की थी।
WGC की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश में सोने की कुल मांग 229.8 टन रही थी। हालांकि, मांग की मात्रा घटने के बावजूद मूल्य के लिहाज से खरीद तीन प्रतिशत बढ़कर 2,41,900 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,35,090 करोड़ रुपये थी। वहीं, सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदे जाने वाले सोने की मांग 40 प्रतिशत तक गिरी है।
समीक्षाधीन तिमाही में गोल्ड बार और सिक्कों की कुल मांग 40 प्रतिशत घटकर 55 टन रह गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 91.6 टन थी। वहीं, गोल्ड ईटीएफ की कुल मांग भी 50 प्रतिशत घटकर 5.3 टन रह गई, जो पिछले साल 10.7 टन थी।
ग्राहकों की खरीदारी जारी : रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोने की ऊंची कीमतों ने उपभोक्ताओं के खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित किया। मांग घटने के बावजूद खरीदारी मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि उपभोक्ता सोने को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए हैं।
गहनों की मांग 20% घटी
जुलाई-सितंबर में भारत में आभूषणों की मांग 2025 की समान तिमाही के 125 टन से 20 प्रतिशत घटकर 99.9 टन रह गई। हालांकि, कीमत बढ़ने के कारण मूल्य के लिहाज से आभूषणों की मांग 16 प्रतिशत बढ़कर 1,48,700 करोड़ रुपये हो गई। पहले नौ महीनों में आभूषणों की मांग 18% घटकर 241.1 टन रही, जबकि इस पर खर्च 29% बढ़कर 3,61,830 करोड़ हो गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी असर
भारत में सोने की कुल खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण इलाकों से आता है, लेकिन इस साल कमजोर मानसून ने ग्रामीण मांग पर असर डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, कम आमदनी और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च के कारण ग्रामीण परिवारों के लिए सोने की खरीदारी मुश्किल हो गई है। इसका असर ज्वेलरी की मांग पर साफ दिखाई दे रहा है।
इसलिए मांग पर दबाव
सोने की मांग में इस तेज गिरावट की प्रमुख वजह आयात शुल्क में बढ़ोतरी, कीमतों में तेज उछाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से खरीदारी पर अंकुश लगाने की अपील रही। ऊंची कीमतों और बढ़ते घरेलू खर्च ने लोगों की सोना खरीदने की क्षमता को प्रभावित किया है। ईरान युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता ने भी मांग पर दबाव डाला है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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