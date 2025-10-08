WeWork IPO allotment may happen today check the status online like this आज हो सकता है WeWork IPO का अलॉटमेंट , ऐसे चेक करें ऑनलाइन स्टेटस, Business Hindi News - Hindustan
आज हो सकता है WeWork IPO का अलॉटमेंट , ऐसे चेक करें ऑनलाइन स्टेटस

WeWork IPO Allotment: पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक खुला था। वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट डेट आज, 8 अक्टूबर है, जबकि आईपीओ की लिस्टिंग 10 अक्टूबर, शुक्रवार को होगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:34 AM
आज हो सकता है WeWork IPO का अलॉटमेंट , ऐसे चेक करें ऑनलाइन स्टेटस

WeWork IPO Allotment: वर्कस्पेस ऑपरेटर वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को सब्सक्रिप्शन पीरियड में कमज़ोर मांग मिली थी। अब निवेशकों की नजर वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट डेट पर है, जो आज, 8 अक्टूबर 2025, को होने की संभावना है।

कब होगी लिस्टिंग

पब्लिक इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक खुला था। वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट डेट आज, 8 अक्टूबर है, जबकि आईपीओ की लिस्टिंग 10 अक्टूबर, शुक्रवार को होगी।

कंपनी शीघ्र ही वीवर्क इंडिया आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस फाइनल करेगी। एक बार ऑलॉटमेंट तय होने के बाद, योग्य निवेशकों के डिमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और असफल बोलीदाताओं को 9 अक्टूबर को रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा।

निवेशक बीएसई (BSE), एनएसई (NSE) की वेबसाइट्स या आईपीओ रजिस्ट्रार की ऑफिशियल वेबसाइट पर वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वीवर्क आईपीओ रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt. Ltd. है।

ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए निवेशक नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें

BSE के लिए

BSE वेबसाइट पर जाएं: https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx

"Issue Type" में ‘Equity’ चुनें

"Issue Name" में ‘WeWork India Management Limited’ चुनें

आवेदन नंबर या PAN दर्ज करें

‘I am not robot’ टिक करें और ‘Search’ क्लिक करें

आपका वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा

वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक - NSE

NSE वेबसाइट के अलॉटमेंट स्टेटस पेज पर जाएं: https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids

‘Equity and SME IPO bids’ चुनें

‘WeWork India Management Limited’ चुनें

अपना PAN और एप्लिकेशन नंबर डालें

Submit क्लिक करें

स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा

वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट चेक - MUFG Intime

रजिस्ट्रार वेबसाइट खोलें: https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html

‘WeWork India Management Limited’ चुनें

PAN, App. No., DP ID या Account No. में से कोई एक चुनें

चुने गए विकल्प के अनुसार जानकारी दर्ज करें

Search पर क्लिक करें

स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस मिल जाएगा

वीवर्क आईपीओ जीएमपी (GMP) आज

अनलिस्टेड मार्केट में वीवर्क इंडिया शेयरों में आज कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) नहीं दिख रहा है, यानी GMP आज शून्य है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज WeWork IPO GMP ₹0 प्रति शेयर है। इसका मतलब, वीवर्क इंडिया के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में न तो प्रीमियम पर और न ही डिस्काउंट पर अपने इश्यू प्राइस के बराबर, ₹648 प्रति शेयर पर ही ट्रेड हो रहे हैं।

वीवर्क इंडिया आईपीओ की खास बातें

पब्लिक इश्यू 3 अक्टूबर (शुक्रवार) को शुरू होकर 7 अक्टूबर (मंगलवार) को बंद हुआ था।

वीवर्क आईपीओ अलॉटमेंट डेट संभावित रूप से 8 अक्टूबर (बुधवार) और लिस्टिंग डेट 10 अक्टूबर (शुक्रवार) है।

वीवर्क इंडिया के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।

कंपनी ने बुक-बिल्डिंग इश्यू से 3,000 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह 4.63 करोड़ शेयरों की ऑफर-फॉर-सेल था।

वीवर्क इंडिया आईपीओ प्राइस बैंड ₹615 से ₹648 प्रति शेयर तय किया गया था।

आईपीओ को कुल 1.15 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेल इनवेस्टर्स श्रेणी में 61% और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) से 23% जबकि,

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) श्रेणी में 1.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और MUFG Intime India Pvt. Ltd. आईपीओ रजिस्ट्रार है।

