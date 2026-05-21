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कर्ज खत्म, 142% उछला मुनाफा! Q4 रिजल्ट आते ही शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, अभी और दौड़ेगा ये स्टॉक?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने FY26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 142% की सालाना मुनाफा वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का PAT ₹79.6 करोड़ पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 28.6% बढ़कर ₹709.9 करोड़ हो गया। मजबूत नतीजों और पहली बार नेट डेट नेगेटिव स्थिति में आने के बाद शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा।

कर्ज खत्म, 142% उछला मुनाफा! Q4 रिजल्ट आते ही शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, अभी और दौड़ेगा ये स्टॉक?

को-वर्किंग स्पेस सेक्टर की बड़ी कंपनी वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने अपने शानदार चौथी तिमाही नतीजों से शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 20% के अपर सर्किट के साथ ₹585 पर पहुंच गए। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने न केवल मुनाफे में भारी उछाल दर्ज किया, बल्कि पहली बार खुद को नेट डेट नेगेटिव स्थिति में पहुंचाने में भी सफलता हासिल की, यानी अब कंपनी पर कर्ज से ज्यादा कैश मौजूद है।

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वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.6% बढ़कर ₹709.9 करोड़ पहुंच गया। वहीं, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 142% उछलकर ₹79.6 करोड़ हो गया। यह आंकड़ा निवेशकों के अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़कर 11.2% हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 525 बेसिस पॉइंट ज्यादा है।

कंपनी का EBITDA भी शानदार रहा। यह 42.8% बढ़कर ₹164.7 करोड़ पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन 23.2% पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी का ऑपरेशनल प्रदर्शन लगातार मजबूत हो रहा है और खर्चों पर नियंत्रण बेहतर हुआ है।

पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो वीवर्क इंडिया (WeWork India) का कुल रेवेन्यू 23.4% बढ़कर ₹2,477.4 करोड़ हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी का सालाना मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर ₹179 करोड़ पहुंच गया। वहीं, ऑपरेशन से मिलने वाला फ्री कैश फ्लो 44% बढ़कर ₹585.5 करोड़ हो गया।

कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर करण विरवानी ने कहा कि FY26 कंपनी के इतिहास का सबसे मजबूत साल साबित हुआ। इसी दौरान कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई, मुनाफा दोगुना हुआ और कंपनी पहली बार नेट डेट नेगेटिव बनी। उन्होंने कहा कि FY27 के लिए कंपनी बेहद मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रही है और भविष्य में डिमांड लगातार बढ़ने की उम्मीद है।

वीवर्क इंडिया (WeWork India) के शेयरों की बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार में एंट्री की थी। लिस्टिंग के बाद नवंबर 2025 में शेयर ने ₹662.15 का रिकॉर्ड हाई बनाया था। हालांकि, मार्च 2026 में यह गिरकर ₹419.60 तक पहुंच गया था। अब ताजा नतीजों के बाद शेयर में फिर से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हाइब्रिड वर्क मॉडल और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका फायदा वीवर्क इंडिया (WeWork India) जैसी कंपनियों को मिल सकता है। बड़ी कंपनियां भी अब फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही हैं। यही कारण है कि निवेशकों को इस सेक्टर में लंबी अवधि की ग्रोथ दिखाई दे रही है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड (WeWork India Management Ltd) के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 19.15% उछलकर ₹580 पर पहुंच गया। कंपनी के मजबूत Q4FY26 नतीजों ने निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ाया है। खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा 142% बढ़ा और पहली बार कंपनी नेट डेट नेगेटिव स्थिति में पहुंची, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और शेयर ने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट छू लिया।

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हालांकि, शेयर अभी भी अपने इश्यू प्राइस ₹648 से करीब 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मजबूत तिमाही नतीजों ने बाजार में कंपनी के प्रति भरोसा काफी बढ़ा दिया है। आने वाले महीनों में अगर कंपनी इसी तरह प्रदर्शन जारी रखती है, तो यह स्टॉक फिर से नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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