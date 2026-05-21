कर्ज खत्म, 142% उछला मुनाफा! Q4 रिजल्ट आते ही शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, अभी और दौड़ेगा ये स्टॉक?

वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने FY26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 142% की सालाना मुनाफा वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का PAT ₹79.6 करोड़ पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 28.6% बढ़कर ₹709.9 करोड़ हो गया। मजबूत नतीजों और पहली बार नेट डेट नेगेटिव स्थिति में आने के बाद शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा।

को-वर्किंग स्पेस सेक्टर की बड़ी कंपनी वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने अपने शानदार चौथी तिमाही नतीजों से शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 20% के अपर सर्किट के साथ ₹585 पर पहुंच गए। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने न केवल मुनाफे में भारी उछाल दर्ज किया, बल्कि पहली बार खुद को नेट डेट नेगेटिव स्थिति में पहुंचाने में भी सफलता हासिल की, यानी अब कंपनी पर कर्ज से ज्यादा कैश मौजूद है।

वीवर्क इंडिया (WeWork India) ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.6% बढ़कर ₹709.9 करोड़ पहुंच गया। वहीं, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 142% उछलकर ₹79.6 करोड़ हो गया। यह आंकड़ा निवेशकों के अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़कर 11.2% हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 525 बेसिस पॉइंट ज्यादा है।

कंपनी का EBITDA भी शानदार रहा। यह 42.8% बढ़कर ₹164.7 करोड़ पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन 23.2% पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी का ऑपरेशनल प्रदर्शन लगातार मजबूत हो रहा है और खर्चों पर नियंत्रण बेहतर हुआ है।

पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो वीवर्क इंडिया (WeWork India) का कुल रेवेन्यू 23.4% बढ़कर ₹2,477.4 करोड़ हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी का सालाना मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर ₹179 करोड़ पहुंच गया। वहीं, ऑपरेशन से मिलने वाला फ्री कैश फ्लो 44% बढ़कर ₹585.5 करोड़ हो गया।

कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर करण विरवानी ने कहा कि FY26 कंपनी के इतिहास का सबसे मजबूत साल साबित हुआ। इसी दौरान कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई, मुनाफा दोगुना हुआ और कंपनी पहली बार नेट डेट नेगेटिव बनी। उन्होंने कहा कि FY27 के लिए कंपनी बेहद मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रही है और भविष्य में डिमांड लगातार बढ़ने की उम्मीद है।

वीवर्क इंडिया (WeWork India) के शेयरों की बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार में एंट्री की थी। लिस्टिंग के बाद नवंबर 2025 में शेयर ने ₹662.15 का रिकॉर्ड हाई बनाया था। हालांकि, मार्च 2026 में यह गिरकर ₹419.60 तक पहुंच गया था। अब ताजा नतीजों के बाद शेयर में फिर से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हाइब्रिड वर्क मॉडल और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका फायदा वीवर्क इंडिया (WeWork India) जैसी कंपनियों को मिल सकता है। बड़ी कंपनियां भी अब फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही हैं। यही कारण है कि निवेशकों को इस सेक्टर में लंबी अवधि की ग्रोथ दिखाई दे रही है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड (WeWork India Management Ltd) के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 19.15% उछलकर ₹580 पर पहुंच गया। कंपनी के मजबूत Q4FY26 नतीजों ने निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ाया है। खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा 142% बढ़ा और पहली बार कंपनी नेट डेट नेगेटिव स्थिति में पहुंची, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और शेयर ने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट छू लिया।