Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़wework india share surges sharply jefferies advises buying with a warning
इस शेयर में जोरदार उछाल, जेफरीज ने चेतावनी के साथ दी खरीदने की सलाह

इस शेयर में जोरदार उछाल, जेफरीज ने चेतावनी के साथ दी खरीदने की सलाह

संक्षेप: गिरावट भरे बाजार में मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन के दौरान वीवर्क इंडिया के शेयर की कीमत में लगभग 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। यह उछाल ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज की खरीद की सिफारिश के बाद आई है।

Tue, 18 Nov 2025 12:01 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गिरावट भरे बाजार में मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन के दौरान वीवर्क इंडिया के शेयर की कीमत में लगभग 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। यह उछाल ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज की 'खरीद' की सिफारिश के बाद आई है। जेफरीज ने कंपनी के शेयर का लक्ष्य 790 रुपये निर्धारित किया है, जो शेयर के पिछले भाव की तुलना में 29 प्रतिशत की संभावित बढ़त दर्शाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्रोकरेज के अनुसार, वीवर्क इंडिया राजस्व के मामले में भारत में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रदाताओं में सबसे बड़ा नाम है। चूंकि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर 17 प्रतिशत की सालाना विकास दर (CAGR) से बढ़ रहा है, जो पारंपरिक ऑफिस स्पेस की तुलना में लगभग दोगुना है, इसलिए जेफरीज को बाजार में और पैठ बनाने की बड़ी संभावना नजर आती है।

आगे की विकास संभावनाएं

जेफरीज का अनुमान है कि वीवर्क इंडिया का राजस्व वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 के बीच 22 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ेगा। इसी अवधि में उसकी ईबीटीडीए (EBITDA) और भी तेजी से, 28 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज का मानना है कि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की मजबूत मांग, बेहतर कीमतें और परिचालन क्षमता इस विकास का आधार बनेगी।

शेयर मूल्य का आकलन

ब्रोकरेज ने वीवर्क इंडिया के शेयर का लक्ष्य मूल्य 790 रुपये सितंबर 2027 के अनुमानित ईबीटीडीए के 15 गुना के आधार पर तय किया है। उन्होंने एक सकारात्मक परिदृश्य भी पेश किया जहां फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का तेजी से विस्तार, बेहतर ऑक्यूपेंसी रेट और प्रति सदस्य औसत राजस्व (ARPM) में वृद्धि से शेयर का भाव 895 रुपये तक पहुंच सकता है।

कितना है रिस्क

वहीं, दूसरी ओर, ब्रोकरेज ने चेतावनी भी दी है कि अगर ऑफिस की मांग में अचानक गिरावट आती है, सीटों का विस्तार धीमा होता है या प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो ऑक्यूपेंसी और कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इस नकारात्मक स्थिति में शेयर की कीमत गिरकर 650 रुपये तक आ सकती है।

आईपीओ की जानकारी

वीवर्क इंडिया ने 10 अक्टूबर को NSE और BSE पर डेब्यू किया था। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था, यानी कंपनी को लिस्टिंग से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। इसमें प्रमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और मौजूदा निवेशक एरियल वे टेनेंट लिमिटेड ने अपने शेयर बेचे थे।

आज का शेयर भाव

आज वीवर्क इंडिया का शेयर भाव BSE पर 652.40 रुपये प्रति शेयर पर खुला। दिन के कारोबार में यह शेयर 661.95 रुपये के उच्चस्तर और 637.65 रुपये के निचले स्तर तक गया।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।