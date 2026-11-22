मुख्य बातें

WeWork India Share Price Target: शेयर बाजार में WeWork India के शेयर ने पिछले 6 महीनों में निवेशकों को करीब 40% का रिटर्न दिया है। हालांकि, हाल के कारोबारी सत्रों में शेयर पर दबाव देखने को मिला है। इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। ब्रोकरेज ने शेयर पर Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए 933 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। शुक्रवार के बंद भाव 683.30 रुपये के मुकाबले इसमें करीब 36.5% की संभावित तेजी दिख रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक पर निवेशकों की नजर रहती है, जिनमें तेजी आने के बाद भी ब्रोकरेज को आगे ग्रोथ की संभावना दिखाई देती है। वीवर्क इंडिया (WeWork India) ऐसा ही एक शेयर है। कंपनी प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस यानी ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराने के कारोबार में है। ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि प्रीमियम ऑफिस स्पेस की मांग बनी रहने से कंपनी को आने वाले सालों में अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज ने कंपनी की कमाई और ऑपरेटिंग मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

WeWork India के शेयर में आगे कितनी तेजी की उम्मीद?

ICICI सिक्योरिटीज ने वीवर्क इंडिया (WeWork India) पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 933 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। 20 नवंबर 2026 को BSE पर कंपनी का शेयर 1.60% की गिरावट के साथ 683.30 रुपये पर बंद हुआ था। इस भाव के मुकाबले ब्रोकरेज का टारगेट करीब 36.5% ऊपर है। ब्रोकरेज ने मार्च 2028 के अनुमानित EV/EBITDA के 15 गुना वैल्यूएशन के आधार पर यह टारगेट तय किया है। हालांकि, यह ब्रोकरेज का अनुमान है। शेयर का वास्तविक प्रदर्शन कंपनी के नतीजों, ऑफिस स्पेस की मांग और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

कंपनी के कारोबार में क्यों दिख रही है ग्रोथ की संभावना?

WeWork India का कारोबार प्रीमियम फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराने से जुड़ा है। इसमें कंपनियों और दूसरे ग्राहकों को जरूरत के हिसाब से ऑफिस स्पेस और वर्किंग सर्विसेस मिलती हैं। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक, प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की मांग में मजबूती बनी हुई है। इसी को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट मध्यम अवधि में अपने कुल ऑपरेशनल एरिया को बढ़ाकर 13 मिलियन वर्ग फुट (13 msf) तक ले जाने की योजना पर काम कर रहा है। कंपनी इस विस्तार को एक साथ करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। इससे कारोबार बढ़ाने के साथ खर्चों को भी बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकती है।

हर साल 500-600 करोड़ रुपये के कैपेक्स की योजना

WeWork India को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए ऑफिस स्पेस और दूसरी सुविधाओं में निवेश करना होगा। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 से 2029 के दौरान कंपनी हर साल 500-600 करोड़ रुपये का कैपेक्स कर सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी इस निवेश की जरूरत अपने कारोबार से होने वाली कमाई यानी इंटरनल एक्रूअल्स के जरिए पूरी कर सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी विस्तार योजनाओं के लिए पूरी तरह बाहरी फंडिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ सकती।

रेवेन्यू और EBITDA में 22% सालाना ग्रोथ का अनुमान

ICICI सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 के बीच कंपनी के रेवेन्यू और IGAAP EBITDA में औसतन 22% सालाना ग्रोथ का अनुमान लगाया है। यहां EBITDA कंपनी की ऑपरेटिंग कमाई को दर्शाता है। ब्रोकरेज ने लीज रेंटल और ब्रोकरेज जैसे खर्चों को शामिल करने के बाद भी कंपनी की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का IGAAP EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2026 के 19.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 में 21.8% तक पहुंच सकता है, यानी इसमें करीब 210 बेसिस पॉइंट का सुधार होने का अनुमान है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू के मुकाबले कॉरपोरेट खर्चों का अनुपात घटने से मार्जिन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

6 महीने में 40% चढ़ चुका है शेयर

वीवर्क इंडिया (WeWork India) के शेयर ने पिछले 6 महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि हाल के दिनों में इसमें कुछ कमजोरी आई है।

20 नवंबर 2026 तक शेयर का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

अवधि शेयर का रिटर्न एक सप्ताह -1.52% एक महीना -2.86% छह महीने +40.16%

कंपनी के शेयर ने 6 अगस्त 2026 को 794.20 रुपये का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था। वहीं, 30 मार्च 2026 को इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर 419.60 रुपये रहा था। शुक्रवार को शेयर 683.30 रुपये पर बंद हुआ और कंपनी का मार्केट कैप करीब 9,497.10 करोड़ रुपये था।

निवेशकों को किन जोखिमों पर रखनी चाहिए नजर?

ICICI सिक्योरिटीज ने शेयर पर Buy रेटिंग दी है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, ऑफिस लीजिंग बाजार में सुस्ती और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की मांग कमजोर पड़ना कंपनी के कारोबार को प्रभावित कर सकता है। अगर कंपनियां ऑफिस स्पेस की मांग कम करती हैं या नए ऑफिस खोलने की योजनाएं टालती हैं, तो WeWork India की विस्तार योजनाओं और कमाई पर असर पड़ सकता है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत है?