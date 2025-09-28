WeWork India IPO going to open from 3 october 3000 crore rupee IPO size 8 साल पुरानी कंपनी का IPO हो रहा 3 अक्टूबर से ओपन, ₹3000 करोड़ जुटाने की तैयारी, क्या चल रहा GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़WeWork India IPO going to open from 3 october 3000 crore rupee IPO size

8 साल पुरानी कंपनी का IPO हो रहा 3 अक्टूबर से ओपन, ₹3000 करोड़ जुटाने की तैयारी, क्या चल रहा GMP

IPO News: वीवर्क इंडिया (WeWork India) का आईपीए 3 अक्टूबर को खुल जाएगा। कंपनी का आईपीओ 7 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशक वीवर्क इंडिया के आईपीओ पर 1 अक्टूबर को दांव लगाएंगे।

Tarun Pratap Singh पीटीआईSun, 28 Sep 2025 03:11 PM
share Share
Follow Us on
8 साल पुरानी कंपनी का IPO हो रहा 3 अक्टूबर से ओपन, ₹3000 करोड़ जुटाने की तैयारी, क्या चल रहा GMP

IPO News: वीवर्क इंडिया (WeWork India) का आईपीए 3 अक्टूबर को खुल जाएगा। कंपनी का आईपीओ 7 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशक वीवर्क इंडिया के आईपीओ पर 1 अक्टूबर को दांव लगाएंगे। कंपनी 3000 करोड़ रुपये प्राइमरी मार्केट से जुटाने का प्रयास करेगी। बता दें, कल यानी सोमवार को कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। ऐसे में संभव है कि सोमवार को वीवर्क इंडिया के आईपीओ का प्राइस बैंड घोषित हो जाए।

ये भी पढ़ें:10 साल के बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 4 शेयर

कैसा होगा आईपीओ?

वीवर्क इंडिया के ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार आईपीओ के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक 4.63 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे। प्रमोटर ग्रुप फर्म Embassy Buildcon LLP और निवेशक 1 Ariel Way Tenant Ltd शेयरों को बेचते रहे हैं। बता दें, इश्यू के जरिए कंपनी कोई भी फ्रेश शेयर जारी नहीं करेगी। ऐसे में आईपीओ से जुटाए पैसे कंपनी की ग्रोथ में काम नहीं आएंगे।

वीवर्क इंडिया में Embassy Buildcon LLP के पास 76.21 प्रतिशत और निवेशक 1 Ariel Way Tenant Ltd 23.45 प्रतिशत है। बता दें, इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी।

कहां-कहां ऑपरेट करती है कंपनी

कंपनी में वीवर्क ग्लोबल ने 2021 में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। वहीं, 2024 में कंपनी ने 500 करोड़ रुपये जुटाए थे। मौजूदा समय में इस कंपनी का ऑपरेशन्स बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली और चेन्नई में ऑपरेट करती है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते ओपन हो रहे हैं 10 से अधिक कंपनियों के IPO, यहां चेक करें कीमत और GMP

वीवर्क इंडिया मौजूदा समय में 77 लाख स्क्वायर फिट का एरिया मैनेज करती है। इसमें 70 लाख स्क्वायर फीट ऑपरेशनल मोड में है। जिसकी डेस्क क्षमता 1.03 लाख है। वीवर्क इंडिया के पास मौजूदा समय में 500 से कर्मचारी हैं। बता दें, कंपनी की बीएसई और एनएसई में लिस्टिंग होगी।

क्या है जीएमपी

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेस पहले एक्सर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।