क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर ₹49 का चार्ज, इस चर्चित कंपनी के फैसले पर छिड़ी बहस
मुख्य बातें
- रिटेल फैशन ब्रांड Westside अपने स्टोर में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले ग्राहकों से 49 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लेने को लेकर विवादों में है
अगर रिटेल फैशन ब्रांड वेस्टसाइड (Westside) के स्टोर पर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, वेस्टसाइड ने अपने फिजिकल स्टोर्स पर सभी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 49 रुपये की सुविधा शुल्क लागू की है, जो 8 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। टाटा समूह की इस रिटेल कंपनी ने ग्राहकों को यह भी बताया है कि UPI, डेबिट कार्ड या नकद भुगतान करने पर इस चार्ज से बचा जा सकता है। इस नए शुल्क का मतलब है कि वेस्टसाइड स्टोर्स पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले ग्राहकों को अपनी खरीदारी पर ₹49 अतिरिक्त देने होंगे। कंपनी के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर ग्राहकों ने नाराजगी जताई है।
क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर लोग इसे एक "सस्ता हथकंडा" बता रहे हैं और इस विवादित शुल्क के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार सुचेता दलाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वेस्टसाइड के इस कदम की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा, "क्या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इस पर ध्यान दे सकते हैं? स्टोर को क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सुविधा शुल्क लगाने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिए? क्या इसलिए कि वे ऐसा कर सकते हैं?"
क्या कहते हैं जानकार?
सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार कुमार ने 'लाइवमिंट' को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए व्यापारियों को ग्राहकों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी MDR वसूलने से साफ तौर पर मना किया है लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामले में ऐसी कोई स्पष्ट और व्यापक रोक नहीं है। वाडिया गांधी एंड कंपनी के पार्टनर निहास बशीर ने समझाया कि यह अंतर इसलिए है क्योंकि डेबिट कार्ड में ग्राहक के अपने पैसे का इस्तेमाल होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक तरह से लोन लेने जैसा है।
हालांकि, RBI की ओर से कोई स्पष्ट रोक न होने का मतलब यह नहीं है कि खुदरा व्यापारियों को मनमानी करने की छूट मिल गई है। एकॉर्ड ज्यूरिस के मैनेजिंग पार्टनर अले रजवी ने बताया कि ₹49 की फ्लैट फीस अपने आप में "गैर-कानूनी" नहीं है। हालांकि, अगर इसे ग्राहक के खरीदारी पक्की करने के बाद लगाया जाता है या इसके बारे में गुमराह करने वाली जानकारी दी जाती है, तो यह कानूनी रूप से गलत हो सकता है।
ग्राहकों के पास क्या हैं विकल्प?
अगर बिल बनाते समय अचानक 49 रुपये का चार्ज लगाया जाता है, तो ग्राहक इसे हटाने की मांग कर सकते हैं। उन्हें बिल, भुगतान की रसीद और शुल्क से जुड़े नोटिस का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्राहक संबंधित बैंक, कार्ड जारी करने वाली संस्था या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर शिकायत कर सकते हैं।
अगर शुल्क की जानकारी पहले नहीं दी गई, उसे भ्रामक तरीके से बताया गया या ग्राहक से सहमत कीमत से अधिक रकम वसूली गई, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत का आधार बन सकता है। हालांकि, केवल 49 रुपये का चार्ज लगना अपने आप में गैरकानूनी साबित नहीं होता। मामले में शुल्क की प्रकृति, उसकी जानकारी देने के तरीके और लागू नियमों को देखना जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें