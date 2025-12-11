Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Western Overseas Study Abroad ipo bad listing share came down to 52 rupee
पहले दिन ही IPO ने दिया झटका, टूटकर 52 रुपये पर आया शेयर, लगा लोअर सर्किट

संक्षेप:

जब निवेशक किसी कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि उससे मोटा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड आईपीओ (Western Overseas Study Abroad IPO) ने निवेशकों को लिस्टिंग के दिन बड़ा झटका दिया है।

Dec 11, 2025 12:10 pm IST
जब निवेशक किसी कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि उससे मोटा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड आईपीओ (Western Overseas Study Abroad IPO) ने निवेशकों को लिस्टिंग के दिन बड़ा झटका दिया है। खराब शुरुआत की वजह से निवेशकों को पहले दिन नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी के शेयर बीएसई एसएमई में 54.90 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52.16 रुपये के लेवल पर आ गया।

क्या था प्राइस बैंड?

वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी आईपीओ एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ था। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 56 रुपये है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 4000 शेयरों पर दांव लगाना पड़ा था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 224000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा।

यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 4 दिसंबर को खुल गया था। निवेशकों के पास 8 दिसंबर 2025 तक आईपीओ पर दांव लगाने का समय था। आईपीओ के पहले कंपनी का मार्केट कैप 33.67 करोड़ रुपये का था। जोकि लिस्टिंग के बाद घटकर 31.36 करोड़ रुपये रह गया है।

कितना हुआ था सब्सक्राइब

वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड आईपीओ को तीन दिन में 1.41 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 2.43 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 0.39 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड आईपीओ का साइज 10.07 करोड़ रुपये का था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 10.07 करोड़ शेयर जारी किए हैं। मौजूदा निवेशकों ने आईपीओ के जरिए किसी भी शेयर की बिक्री नहीं की है।

क्या करती है कंपनी?

इस कंपनी की स्थापन 2013 में हुई थी। कंपनी इमीग्रेशन और एजुकेशन सलाह लोगों को देती है। इसके साथ-साथ कंपनी विजा सर्विसेज से जुड़ी सलाह भी देती है। कंपनी TOEFL सहित फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं सिखाती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

