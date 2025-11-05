Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़WestBridge backed education platform physicswallah 3480 crore rs ipo to hit dalal street on 11 November detail here
11 नवंबर को खुल रहा फिजिक्सवाला का IPO, कंपनी का क्या है प्लान, दांव लगाने से पहले जान लीजिए

11 नवंबर को खुल रहा फिजिक्सवाला का IPO, कंपनी का क्या है प्लान, दांव लगाने से पहले जान लीजिए

संक्षेप: बता दें कि नोएडा की कंपनी फिजिक्सवाला ने मार्च में एक गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से आईपीओ के लिए सेबी के पास मसौदा पत्र दाखिल किए और जुलाई में बाजार नियामक की मंजूरी प्राप्त की। इसके बाद, कंपनी ने आरएचपी दाखिल करने से पहले सितंबर में एक अपडेटेड डीआरएचपी दाखिल किया।

Wed, 5 Nov 2025 06:56 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चर्चित एडुटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 11 नवंबर को आने वाला है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 3,480 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के अनुसार, कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 10 नवंबर को ओपन हो रहा है। इस आईपीओ में 3100 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयर और प्रमोटरों द्वारा 380 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। बता दें कि आईपीओ के तहत दोनों प्रमोटर- अलख पांडे और प्रतीक बूब ओएफएस के माध्यम से 190 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचेंगे। वर्तमान में, दोनों के पास कंपनी में 40.31 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने अपने इश्यू के प्रबंधन के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल को नियुक्त किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है कंपनी का प्लान?

फिजिक्सवाला ने कहा कि नए इश्यू से प्राप्त राशि में से 460.5 करोड़ रुपये नए ऑफलाइन और हाइब्रिड केंद्रों की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, 548.3 करोड़ रुपये मौजूदा केंद्रों के पट्टे के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा, कंपनी अपनी सहायक कंपनी जाइलम लर्निंग में 47.2 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें नए केंद्रों के लिए 31.6 करोड़ रुपये और पट्टे के भुगतान और छात्रावासों के लिए 15.5 करोड़ रुपये शामिल हैं। उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक को उसके केंद्रों के पट्टे के भुगतान के लिए 33.7 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 200.1 करोड़ रुपये सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 710 करोड़ रुपये मार्केटिंग पहलों के लिए और 26.5 करोड़ रुपये उत्कर्ष क्लासेस में अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

कंपनी के बारे में

फिजिक्सवाला जेईई, एनईईटी, गेट और यूपीएससी पर केंद्रित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान करती है। इसके साथ ही अपस्किलिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (यूट्यूब, वेबसाइट और ऐप), तकनीक-सक्षम ऑफलाइन केंद्रों और हाइब्रिड केंद्रों के माध्यम से प्रोवइड किया जाता है जो ऑनलाइन शिक्षण को व्यक्तिगत समर्थन के साथ जोड़ते हैं। वेस्टब्रिज कैपिटल, हॉर्नबिल और जीएसवी वेंचर्स द्वारा समर्थित इस कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में अपने घाटे को पिछले वर्ष के 1,131 करोड़ रुपये से घटाकर 243 करोड़ रुपये कर दिया। हालांकि, राजस्व इसी अवधि के 1,941 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,887 करोड़ रुपये हो गया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
IPO
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।