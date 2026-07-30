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दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले! 20% DA और एडवांस सैलरी का ऐलान

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है
  • 1 अक्टूबर 2026 से 20% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाएगा और दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर की सैलरी भी जारी की जाएगी
  • सरकार ने 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है
DA hike latest updates
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किया बड़ा ऐलान।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अक्टूबर 2026 से कर्मचारियों को 20% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार दुर्गा पूजा से पहले ही अक्टूबर महीने की सैलरी भी कर्मचारियों के खातों में भेज दी जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान उन्हें पैसों की कोई परेशानी न हो। आमतौर पर राज्य कर्मचारियों को महीने के आखिरी कार्यदिवस पर वेतन मिलता है, लेकिन इस बार इसे पहले जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री और वित्त सचिव को निर्देश दिया है कि अक्टूबर की सैलरी समय से पहले जारी की जाए और उसी महीने बढ़ा हुआ 20% अतिरिक्त DA भी कर्मचारियों को मिल जाए। इस फैसले से त्योहार के समय कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि वह धीरे-धीरे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के DA में अभी भी 22% का अंतर है। पहले यह अंतर 42% था, लेकिन हाल ही में घोषित 20% DA बढ़ोतरी के बाद इसमें काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ पूरा अंतर खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों का बकाया DA भी समय आने पर दिया जाएगा।

सरकार ने हाल ही में 7वें राज्य वेतन आयोग (7th State Pay Commission) का भी गठन किया है। चार सदस्यीय यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग को प्राथमिकता के आधार पर 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के पुलिसकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से बेहतर वेतन और भत्तों का इंतजार है। अब सरकार वेतन ढांचे में सुधार कर उसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के करीब लाने की दिशा में काम कर रही है। अगर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय समय पर लागू होती हैं, तो आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और भत्तों में बड़ा फायदा मिल सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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