1 बोनस शेयर देने का ऐलान, साथ ही 10 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, ₹15 से कम है भाव
Small-cap multibagger stock: वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर की कीमत में लगभग 5 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई और यह ₹11.33 पर आ गई। बता दें कि शुक्रवार, 22 अगस्त को कंपनी के बोर्ड ने महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की थी। कंपनी ने घोषणा की कि बोर्ड ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक विभाजन और बोनस शेयर जारी करने तथा कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार किया है और उसे मंजूरी दे दी है। कंपनी द्वारा स्टॉक विभाजन और बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है।
क्या है डिटेल
वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स ने 1:10 स्टॉक स्प्लिट, 1:10 बोनस शेयर और ₹186 करोड़ से ₹196 करोड़ तक अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की घोषणा की थी। स्टॉक स्प्लिट से प्रति शेयर मूल्य ₹10 से घटाकर ₹1 हो जाएगा, जिससे शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की पहुंच बढ़ेगी। बोनस शेयर से वर्तमान होल्डिंग शेयरधारकों को अतिरिक्त इक्वीटी शेयर मिलेगा, जिससे पेड-अप पूंजी और शेयरों की कुल संख्या बढ़ेगी। कंपनी का उद्देश्य शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाना, शेयरधारियों का आधार फैलाना और निवेशकों के लिए सुलभता बढ़ाना है। हालांकि, इन घोषणाओं के बावजूद शेयर में आज लगभग 5% की गिरावट आई।
कंपनी के शेयरों के हाल
वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स के शेयर की कीमत ने अल्पावधि में सकारात्मक रिटर्न दिया है। इस स्मॉल-कैप शेयर ने एक महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और छह महीनों में लगभग 67 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। इस शेयर ने अपने दीर्घकालिक निवेशकों को पांच सालों में 466.5 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।