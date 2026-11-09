Wedding Insurance: शादी से पहले जरूर लें ये बीमा, आग, चोरी या किसी दुर्घटना पर मिलेगी बड़ी राहत, समझें

मुख्य बातें

आग, चोरी, गंभीर बीमारी, दुर्घटना या खराब मौसम जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में बड़ा काम आता है वेडिंग इंश्योरेंस।

Wedding Insurance in India: शादी किसी भी परिवार के लिए जिंदगी का सबसे खास मौका होती है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं। महंगे वेडिंग वेन्यू से लेकर कैटरिंग, डेकोरेशन, ज्वेलरी, होटल और मेहमानों के आने-जाने तक हर चीज की महीनों पहले तैयारी की जाती है। लेकिन सोचिए, अगर शादी से ठीक पहले आग लग जाए, दूल्हा या दुल्हन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या खराब मौसम के कारण पूरा कार्यक्रम रद्द करना पड़े तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में परिवार को न सिर्फ भावनात्मक परेशानी होती है, बल्कि लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। खासकर तब, जब वेन्यू, होटल, कैटरिंग और अन्य सेवाओं के लिए एडवांस पेमेंट किया जा चुका हो।

ऐसी ही अप्रत्याशित परिस्थितियों में वेडिंग इंश्योरेंस यानी शादी का बीमा काम आ सकता है। यह पॉलिसी कुछ खास परिस्थितियों में शादी से जुड़े खर्चों और नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। हालांकि, हर तरह की परेशानी इसमें कवर नहीं होती। इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसका फायदा कब मिलेगा और किन स्थितियों में क्लेम खारिज हो सकता है।

क्या होता है वेडिंग इंश्योरेंस?

वेडिंग इंश्योरेंस (Wedding Insurance) एक तरह का बीमा कवर है, जो शादी के आयोजन के दौरान होने वाले कुछ अप्रत्याशित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लिया जाता है। इसमें शादी रद्द होने, आयोजन स्थल को नुकसान पहुंचने, सामान चोरी होने या कुछ परिस्थितियों में दूल्हा-दुल्हन के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसे जोखिम शामिल हो सकते हैं।

मान लीजिए कि किसी परिवार ने शादी के वेन्यू, कैटरिंग और डेकोरेशन के लिए कुल 15 लाख रुपये एडवांस में दे दिए। लेकिन, शादी से कुछ दिन पहले आयोजन स्थल पर आग लग गई और कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अगर संबंधित नुकसान पॉलिसी की शर्तों के तहत कवर है, तो बीमा कंपनी पॉलिसी की सीमा के अनुसार आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकती है।

ध्यान रहे कि बीमा कंपनी हर मामले में पूरा खर्च वापस नहीं करती। क्लेम की रकम पॉलिसी में तय कवर, वास्तविक नुकसान और नियमों पर निर्भर करती है।

वेडिंग इंश्योरेंस में कौन-कौन से खर्च कवर?

वेडिंग इंश्योरेंस में अलग-अलग तरह के जोखिमों के लिए कवरेज दिया जा सकता है। हालांकि, सभी सुविधाएं हर पॉलिसी में मिलें, यह जरूरी नहीं है।

1- शादी रद्द होने पर आर्थिक नुकसान

अगर अचानक किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अस्पताल में भर्ती होने जैसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण शादी रद्द करनी पड़ती है, तो पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक नुकसान की भरपाई मिल सकती है। इसमें वेन्यू, कैटरिंग, होटल बुकिंग और ट्रैवल एजेंसी को दिए गए कुछ एडवांस पेमेंट शामिल हो सकते हैं। हालांकि, शादी रद्द होने का कारण बीमा कंपनी की ओर से निर्धारित नियमों के तहत होना चाहिए।

2- आग और चोरी से हुए नुकसान का कवर

शादी के दौरान आग लगने, चोरी या सेंधमारी जैसी घटनाओं से आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में पॉलिसी के तहत आयोजन स्थल पर मौजूद कवर किए गए सामान और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, ज्वेलरी, महंगे सामान और अन्य कीमती वस्तुओं पर कवरेज की अलग शर्तें हो सकती हैं।

3- थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचने पर सेफ्टी

शादी में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल होते हैं। ऐसे में किसी दुर्घटना में किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगने या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति भी बन सकती है। पॉलिसी में लायबिलिटी कवरेज (Liability Coverage) होने पर निर्धारित शर्तों के तहत ऐसे नुकसान की जिम्मेदारी से जुड़ा आर्थिक जोखिम कवर हो सकता है।

4- दूल्हा-दुल्हन के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर

कुछ वेडिंग इंश्योरेंस प्लान में दूल्हा या दुल्हन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े खर्चों का कवर भी मिल सकता है। यह सुविधा पॉलिसी में शामिल होने पर ही लागू होगी।

5- वेडिंग कार्ड और डेकोरेशन का खर्च

कुछ पॉलिसियों में शादी के निमंत्रण पत्रों की छपाई, वेन्यू की सजावट और वेडिंग सेट से जुड़े खर्चों को भी कवर किया जा सकता है। यह सुविधा बीमा कंपनी और चुने गए प्लान पर निर्भर करती है।

इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा पैसा

वेडिंग इंश्योरेंस कई जोखिमों से सुरक्षा दे सकता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक निम्नलिखित परिस्थितियों में क्लेम नहीं मिल सकता है।

शादी टूटने या मन बदलने पर:- अगर दूल्हा या दुल्हन निजी कारणों से शादी करने से इनकार कर देते हैं, तो इसे आमतौर पर कवर नहीं किया जाता।



अगर दूल्हा या दुल्हन निजी कारणों से शादी करने से इनकार कर देते हैं, तो इसे आमतौर पर कवर नहीं किया जाता। आतंकी हमला:- आतंकवादी हमले से जुड़े नुकसान पर कवरेज पॉलिसी में शामिल न होने पर क्लेम नहीं मिलेगा।



आतंकवादी हमले से जुड़े नुकसान पर कवरेज पॉलिसी में शामिल न होने पर क्लेम नहीं मिलेगा। हड़ताल या नागरिक अशांति:- स्ट्राइक (Strike) या सिविल अनरेस्ट (Civil Unrest) के कारण कार्यक्रम प्रभावित होने पर क्लेम की सीमाएं हो सकती हैं।



स्ट्राइक (Strike) या सिविल अनरेस्ट (Civil Unrest) के कारण कार्यक्रम प्रभावित होने पर क्लेम की सीमाएं हो सकती हैं। अपहरण की घटना:- दूल्हा या दुल्हन के अपहरण को सामान्य तौर पर कवर नहीं माना जाता।



दूल्हा या दुल्हन के अपहरण को सामान्य तौर पर कवर नहीं माना जाता। मेहमानों के निजी सामान का नुकसान:- शादी में आए मेहमानों के कपड़े और निजी सामान के खोने या खराब होने पर क्लेम नहीं मिल सकता।



शादी में आए मेहमानों के कपड़े और निजी सामान के खोने या खराब होने पर क्लेम नहीं मिल सकता। फ्लाइट में देरी:- विमान के लेट होने के कारण दूल्हा या दुल्हन समय पर शादी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो यह आमतौर पर कवर नहीं होता।



विमान के लेट होने के कारण दूल्हा या दुल्हन समय पर शादी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो यह आमतौर पर कवर नहीं होता। वेन्यू की अचानक अनुपलब्धता: अगर किसी स्पष्ट बाहरी दुर्घटना के बिना शादी का आयोजन स्थल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो क्लेम मिलने में दिक्कत हो सकती है।



अगर किसी स्पष्ट बाहरी दुर्घटना के बिना शादी का आयोजन स्थल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो क्लेम मिलने में दिक्कत हो सकती है। लापरवाही से हुआ नुकसान:- संपत्ति की उचित देखभाल नहीं करने या निगरानी में कमी के कारण नुकसान होने पर बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है।



संपत्ति की उचित देखभाल नहीं करने या निगरानी में कमी के कारण नुकसान होने पर बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है। मशीनरी या इलेक्ट्रिकल खराबी:- वेन्यू में सामान्य टूट-फूट या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल खराबी से हुए नुकसान पर कवरेज सीमित हो सकता है।

इसलिए यह मानकर न चलें कि शादी से जुड़ी हर परेशानी का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। पॉलिसी खरीदने से पहले एक्सक्लूजन यानी किन परिस्थितियों में क्लेम नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी जरूर लें।

वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

अगर शादी के दौरान ऐसी कोई घटना होती है, जो आपकी पॉलिसी के तहत कवर है, तो सबसे पहले बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें। इसके बाद कंपनी के निर्देशों के मुताबिक क्लेम फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

क्लेम के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

1- बीमा पॉलिसी की कॉपी:- बीमा पॉलिसी और उससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज।

2- नुकसान की जानकारी:- अगर कोई सामान चोरी हुआ या खराब हुआ है, तो उसकी पूरी सूची और नुकसान का विवरण।

3- खरीदारी की रसीद:- चोरी या क्षतिग्रस्त सामान के बिल और खरीदारी की रसीदें।

4- FIR की कॉपी:- चोरी, सेंधमारी या लूट जैसी घटना होने पर पुलिस में दर्ज शिकायत की कॉपी।

5- पेमेंट का रिकॉर्ड:- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, खरीदारी की तारीख और जगह से जुड़ी जानकारी।

6- एक्सपर्ट की रिपोर्ट:- अगर किसी सामान को ठीक नहीं किया जा सकता, तो योग्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट मांगी जा सकती है।

दस्तावेज जमा करने के बाद बीमा कंपनी मामले की जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर वह अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकती है।

क्लेम सेटलमेंट में कितना समय?

क्लेम सेटलमेंट का समय बीमा कंपनी, नुकसान की प्रकृति और दस्तावेजों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। Paisabazaar के ब्लॉग में दी गई जानकारी के मुताबिक, संबंधित घटना के 30 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा किया जा सकता है। अगर बीमा कंपनी को किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो उसे भी इस अवधि के भीतर स्पष्ट करने की बात कही गई है। हालांकि, पॉलिसी खरीदते समय बीमा कंपनी की वास्तविक Claim Settlement प्रक्रिया और समयसीमा जरूर जांचें।

वेडिंग इंश्योरेंस लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

शादी के बजट में वेडिंग इंश्योरेंस को शामिल करने से पहले सिर्फ प्रीमियम देखकर फैसला न करें। इन बातों को समझना ज्यादा जरूरी है।



पॉलिसी में शादी रद्द होने के कौन-कौन से कारण कवर हैं?

वेन्यू, कैटरिंग और होटल के एडवांस पेमेंट पर कितना कवर मिलेगा?

ज्वेलरी और महंगे सामान की चोरी पर क्या शर्तें हैं?

पॉलिसी में अधिकतम क्लेम की सीमा कितनी है?

किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है?

क्लेम करने के लिए कितने समय में सूचना देनी होगी?

सबसे जरूरी बात

शादी का बीमा लेने से पहले पॉलिसी के नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। शादी की तारीख नजदीक होने पर पॉलिसी खरीदने से पहले यह भी पता कर लें कि बीमा कंपनी कितने समय पहले कवरेज देना शुरू करती है और किन खर्चों को इसमें शामिल किया गया है।

शादी की खुशियों के साथ आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी

भारतीय परिवार शादी के लिए कई साल तक बचत करते हैं। ऐसे में अचानक होने वाली कोई बड़ी घटना पूरे बजट को बिगाड़ सकती है। वेडिंग इंश्योरेंस (Wedding Insurance) ऐसी कुछ अनिश्चित परिस्थितियों में आर्थिक नुकसान कम करने का विकल्प हो सकता है। लेकिन, इसे तभी फायदेमंद माना जा सकता है, जब आप अपनी जरूरत के मुताबिक सही कवरेज चुनें और उसकी सीमाओं को अच्छी तरह समझें।