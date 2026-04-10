Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेमौसम बारिश से तबाही, 2.49 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, मौसम विभाग का 15 अप्रैल तक अलर्ट

Apr 10, 2026 02:30 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक केवल गेहूं की ही 2 लाख 49 हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी 15 अप्रैल तक मौसम खराब रह सकत है।

बेमौसम बारिश से तबाही, 2.49 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, मौसम विभाग का 15 अप्रैल तक अलर्ट

देशभर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने की घटनाएं इस समय किसानों के पर आफत बनकर टूटी है। किसानों की खेतों में पड़ी खड़ी फसल इस प्राकृतिक आपदा से धराशायी हो रही हैं। मोदी सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से बताया है कि अब तक करीब 2.49 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें खराब हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं को हुआ है। जबकि, आम और लीची जैसी बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। नुकसान का आकलन अभी जारी है और तीन विभाग मिलकर सर्वे कर रहे हैं।

15 अप्रैल तक और बारिश का अलर्ट

पीटीआई ने भारत के मौसम विभाग (IMD) के हवाले से बताया है कि 2 से 8 अप्रैल के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। यही नहीं, 9 से 15 अप्रैल तक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें:LPG पर सरकार का बड़ा फैसला, अब इनको भी मिलेगी गैस, क्या दाम भी बदले हैं?

सरकार ने खाद पर बढ़ाई सब्सिडी

इस बीच सरकार ने साफ किया है कि वह किसानों के साथ खड़ी है और राहत के उपाय किए जा रहे हैं। खरीफ सीजन से पहले फर्टिलाइजर्स की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी बढ़ाकर ₹41,534 करोड़ कर दी गई है। साथ ही AgriStack आधारित सिस्टम से खाद बांटने की योजना भी लागू की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को समय पर संसाधन मिल सकेंगे।

ये भी पढ़ें:सहारा रिफंड का पैसा 45 दिन बाद भी नहीं आया तो फौरन कर लें ये काम

खराब मौसम के बावजूद रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद

बेमौसम बारिश और गर्मी के बावजूद इस बार देश में गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक मंगीलाल जाट के मुताबिक भारत का गेहूं उत्पादन इस साल 119 मिलियन टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 117.94 मिलियन टन से अधिक होगा। अभी तक करीब 40% फसल की कटाई हो चुकी है और हरियाणा-पंजाब जैसे प्रमुख राज्यों में भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी के गिरे भाव, ₹152561 पर आया गोल्ड, सिल्वर ₹242067 पर पहुंची

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 121 मिलियन टन रखा है, जो पिछले साल से करीब 2% ज्यादा है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और देश में करीब 33.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी के अंत से बढ़ते तापमान को इस मौसम ने कम कर दिया, जिससे फसल को फायदा हुआ। ठंडे तापमान की वजह से गेहूं की दाना भरने की प्रक्रिया को ज्यादा समय मिला, जिससे उत्पादन बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Weather Weather News Shivraj Singh Chouhan अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,