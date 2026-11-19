इन सरकारी अधिकारियों को तोहफा! HRA से लेकर 50 लाख के एजुकेशन लोन तक कई बड़े ऐलान
मुख्य बातें
- ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं
- सोमवार को जारी तीन अलग-अलग आदेशों के तहत अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, मकान किराया और कई भत्तों में बढ़ोतरी की गई है
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने सर्विंग और रिटायर हो चुके IPS अधिकारियों को कई तरह की सुविधाएं देने का फैसला किया है। ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सोमवार को जारी तीन अलग-अलग आदेशों के तहत अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, मकान किराया और कई भत्तों में बढ़ोतरी की गई है।
क्या हैं नए फायदे?
सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिलने वाले सुम्प्चुअरी अलाउंस में बढ़ोतरी की है। यह भत्ता सरकारी मेहमानों की मेजबानी और आधिकारिक कामकाज से जुड़े खर्चों के लिए दिया जाता है।
DGP, ADGP और IGP को कितना मिलेगा भत्ता?
नए आदेश के मुताबिक, DGP रैंक के अधिकारियों को हर महीने 51,000 रुपये, ADGP को 25,500 रुपये और IGP को 22,500 रुपये सुम्प्चुअरी अलाउंस मिलेगा। इस भत्ते में हर तीन साल में बदलाव होगा। सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा भी तय की है। DGP के लिए 80,000 रुपये, ADGP के लिए 70,000 रुपये और IGP के लिए 60,000 रुपये प्रति महीने की सीमा रखी गई है। वहीं, कोलकाता में तैनात IGP से नीचे के अधिकारियों को 15,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी।
मकान किराये के लिए मिलेंगे 60 हजार रुपये
जिन IPS अधिकारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है और HRA भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराये के लिए हर महीने 60,000 रुपये तक की भरपाई की जाएगी। इसके लिए किराये के असली बिल जमा करने होंगे। साथ ही अधिकारियों को यह प्रूफ देना होगा कि उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है और कोलकाता या आसपास के तय शहरी इलाकों में उनके नाम पर मकान नहीं है।
बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख का लोन
IPS अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मंजूर किया है। इसका इस्तेमाल भारत और विदेश में पढ़ाई के साथ बोर्डिंग स्कूल की फीस के लिए भी किया जा सकेगा। यह लोन हाउस बिल्डिंग एडवांस के नियमों और शर्तों के आधार पर मिलेगा।
हर महीने 10 हजार का नॉलेज अलाउंस
अधिकारियों को हर महीने 10,000 रुपये का नॉलेज टूल्स अलाउंस भी दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल सरकारी काम से जुड़ी किताबों, ऑनलाइन जर्नल और अन्य जानकारी देने वाली सेवाओं के सब्सक्रिप्शन के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए अधिकारियों को खुद खर्च का प्रमाण देना होगा।
विदेशी यात्रा और कैंप ऑफिस की सुविधा
सरकार ने मौजूदा होम टाउन और ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) की जगह चार साल के ब्लॉक में चुनिंदा विदेशी जगहों पर घूमने का विकल्प दिया है। इसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, दुबई, मॉरीशस और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। हालांकि, यात्रा का किराया भारत में सबसे दूर की जगह तक जाने वाले किराये से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा अधिकारियों को कैंप ऑफिस के लिए एक अटेंडेंट मिलेगा। वहीं, IGP और उससे ऊपर के अधिकारियों के कैंप ऑफिस के हर महीने 500 यूनिट तक बिजली बिल की भरपाई सरकार करेगी।
नए IPS अधिकारियों को लैपटॉप और प्रिंटर
ट्रेनिंग कर रहे नए IPS प्रोबेशनर्स को लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ प्रिंटर भी दिया जाएगा। इनकी कुल कीमत 2 लाख रुपये तक होगी।
रिटायरमेंट के बाद भी मिलेंगे फायदे
DGP रैंक पर रिटायर होने वाले और पश्चिम बंगाल में रहने वाले अधिकारियों को दो अटेंडेंट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हर महीने 5,000 रुपये इंटरनेट अलाउंस भी दिया जाएगा। अटेंडेंट का भुगतान श्रम विभाग की तय दरों के अनुसार होगा। इन खर्चों की भरपाई होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट मंथली क्लेम के आधार पर करेगा। सरकार के मुताबिक, अधिकारियों के कल्याण से जुड़े इन फैसलों पर काफी समय से विचार किया जा रहा था। अब तीन अलग-अलग आदेश जारी कर इन्हें लागू कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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