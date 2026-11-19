मुख्य बातें

Watrana Rentals IPO: शेयर बाजार में वाट्रना रेंटल्स के IPO को पहले ही दिन निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 19 नवंबर 2026 को शाम 5:04 बजे तक यह IPO कुल 3.74 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 32.64 लाख शेयर रखे थे, जबकि निवेशकों की ओर से 1.22 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। बता दें कि पहले दिन रिटेल निवेशकों और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) ने इस IPO में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। बता दें कि वाट्रना रेंटल्स का IPO आज 19 नवंबर को खुला है और इसमें 23 नवंबर 2026 तक निवेश किया जा सकता है। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को होने की उम्मीद है। वहीं, कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 27 नवंबर 2026 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर आज 65 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन पहले दिन NII कैटेगरी में सबसे ज्यादा 5.66 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इस कैटेगरी के लिए 6.98 लाख शेयर रिजर्व थे, जबकि 39.50 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। NII कैटेगरी में बड़े निवेशकों यानी bNII का हिस्सा 6.68 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, छोटे निवेशकों यानी sNII का हिस्सा 3.60 गुना भरा। रिटेल निवेशकों की बात करें तो उनके लिए रिजर्व 16.29 लाख शेयरों के मुकाबले 82.51 लाख शेयरों के लिए आवेदन मिले। इस तरह रिटेल कैटेगरी 5.06 गुना सब्सक्राइब हुई। वहीं, QIB कैटेगरी यानी बड़े संस्थागत निवेशकों की ओर से शाम 5:04 बजे तक कोई बोली नहीं मिली थी। इस कैटेगरी के लिए 9.36 लाख शेयर रखे गए थे। एंकर निवेशकों के लिए 13.86 लाख शेयर और मार्केट मेकर के लिए 2.52 लाख शेयर अलग रखे गए हैं।

IPO का प्राइस बैंड और लॉट साइज वाट्रना रेंटल्स का यह IPO करीब 120.10 करोड़ रुपये का है। इसमें पूरी तरह से नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। कंपनी ने इसके लिए 232 रुपये से 245 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस IPO का एक लॉट 600 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इसके लिए 2,94,000 रुपये निवेश करने होंगे।

कौन संभाल रहा है IPO की जिम्मेदारी इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर की जिम्मेदारी ऑनव्यू कॉरपोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। वहीं, माशितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है और बसन इक्विटी ब्रोकिंग लिमिटेड मार्केट मेकर की भूमिका निभा रही है।