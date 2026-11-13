19 नवंबर को खुलेगा इस कंपनी का IPO, प्राइस बैंड 232 से 245 रुपये तय
मुख्य बातें
- कंपनी ने IPO के लिए प्रति शेयर 232 रुपये से 245 रुपये का प्राइस बैंड रखा है
- इस IPO में निवेशक 19 नवंबर से 23 नवंबर तक पैसा लगा सकेंगे
- वहीं, बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए 18 नवंबर को बोली लगाने का मौका होगा
- कंपनी इस IPO के जरिए करीब 120 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है
Watrana Rentals IPO: दिल्ली की मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रेंटल कंपनी वाट्राना रेंटल्स ने अपने IPO का प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी ने IPO के लिए प्रति शेयर 232 रुपये से 245 रुपये का प्राइस बैंड रखा है। इस IPO में निवेशक 19 नवंबर से 23 नवंबर तक पैसा लगा सकेंगे। वहीं, बड़े संस्थागत निवेशकों (एंकर इन्वेस्टर्स) के लिए 18 नवंबर को बोली लगाने का मौका होगा। कंपनी इस IPO के जरिए करीब 120 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। यह पूरा IPO फ्रेश इश्यू होगा। इसके तहत कंपनी 49.02 लाख नए शेयर जारी करेगी। यानी IPO से मिलने वाला पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा।
क्या काम करती है कंपनी?
वाट्राना रेंटल्स दिल्ली की कंपनी है, जिसे संजीव कुमार वत्राना और राजीव कुमार वत्राना ने प्रमोट किया है। कंपनी मुख्य रूप से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट किराये पर देने का काम करती है। इसके तहत कंपनी फोर्कलिफ्ट, रीच ट्रक और पावर्ड पैलेट ट्रक जैसे उपकरण किराये पर उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कंपनी नए और पुराने मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों की बिक्री भी करती है। कंपनी इस काम में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों का कारोबार भी करती है। वाट्राना रेंटल्स की सेवाओं का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, टायर, बेवरेज, ग्लास, पेपर, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
IPO से मिले पैसों का क्या करेगी कंपनी?
वाट्राना रेंटल्स आईपीओ से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा अपने कारोबार को बढ़ाने में लगाएगी। कंपनी करीब 98.12 करोड़ रुपये नए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और बैटरियां खरीदने पर खर्च करेगी। बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कारोबारी जरूरतों और IPO से जुड़े खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।
कब आएगा IPO का अलॉटमेंट और लिस्टिंग?
IPO में निवेश के लिए 19 नवंबर से 23 नवंबर तक का समय मिलेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर तक फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 27 नवंबर को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना है। इस IPO के लिए वनव्यू कॉरपोरेट एडवाइजर्स को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।
कंपनी की कमाई और मुनाफे में बढ़ोतरी
वाट्राना रेंटल्स के वित्तीय नतीजे भी अच्छे रहे हैं।
कंपनी ने जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में 53.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 7.68 करोड़ रुपये रहा। वहीं, मार्च 2026 में खत्म हुए वित्त वर्ष में कंपनी का मुनाफा 19.3 फीसदी बढ़कर 29.2 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का मुनाफा इससे कम था। इसी तरह कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू में भी 17.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 211.4 करोड़ रुपये पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें