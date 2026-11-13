19 नवंबर को खुलेगा इस कंपनी का IPO, प्राइस बैंड 232 से 245 रुपये तय

मुख्य बातें

Watrana Rentals IPO: दिल्ली की मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रेंटल कंपनी वाट्राना रेंटल्स ने अपने IPO का प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी ने IPO के लिए प्रति शेयर 232 रुपये से 245 रुपये का प्राइस बैंड रखा है। इस IPO में निवेशक 19 नवंबर से 23 नवंबर तक पैसा लगा सकेंगे। वहीं, बड़े संस्थागत निवेशकों (एंकर इन्वेस्टर्स) के लिए 18 नवंबर को बोली लगाने का मौका होगा। कंपनी इस IPO के जरिए करीब 120 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। यह पूरा IPO फ्रेश इश्यू होगा। इसके तहत कंपनी 49.02 लाख नए शेयर जारी करेगी। यानी IPO से मिलने वाला पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा।

क्या काम करती है कंपनी? वाट्राना रेंटल्स दिल्ली की कंपनी है, जिसे संजीव कुमार वत्राना और राजीव कुमार वत्राना ने प्रमोट किया है। कंपनी मुख्य रूप से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट किराये पर देने का काम करती है। इसके तहत कंपनी फोर्कलिफ्ट, रीच ट्रक और पावर्ड पैलेट ट्रक जैसे उपकरण किराये पर उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कंपनी नए और पुराने मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों की बिक्री भी करती है। कंपनी इस काम में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों का कारोबार भी करती है। वाट्राना रेंटल्स की सेवाओं का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, टायर, बेवरेज, ग्लास, पेपर, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है।

(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)

IPO से मिले पैसों का क्या करेगी कंपनी? वाट्राना रेंटल्स आईपीओ से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा अपने कारोबार को बढ़ाने में लगाएगी। कंपनी करीब 98.12 करोड़ रुपये नए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और बैटरियां खरीदने पर खर्च करेगी। बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कारोबारी जरूरतों और IPO से जुड़े खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।

कब आएगा IPO का अलॉटमेंट और लिस्टिंग? IPO में निवेश के लिए 19 नवंबर से 23 नवंबर तक का समय मिलेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर तक फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं, कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 27 नवंबर को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना है। इस IPO के लिए वनव्यू कॉरपोरेट एडवाइजर्स को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

कंपनी की कमाई और मुनाफे में बढ़ोतरी वाट्राना रेंटल्स के वित्तीय नतीजे भी अच्छे रहे हैं।