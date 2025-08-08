दुनिया के अमीरों की टॉप-10 लिस्ट से बाहर होने की कगार पर वॉरेन बफे

दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बहुत जल्द दो बड़े बदलाव दिख सकते हैं। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की राह पर हैं और वह कुछ दिनों में एलन मस्क को पीछे छोड़ सकते हैं। वहीं, वॉरेन बफे ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 से बाहर हो सकते हैं।

दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बहुत जल्द दो बड़े बदलाव दिख सकते हैं। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की राह पर हैं और वह कुछ दिनों में एलन मस्क को पीछे छोड़ सकते हैं। वहीं, वॉरेन बफे ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 से बाहर हो सकते हैं। बफे की संपत्ति पिछले 24 घंटे में 1.54 अरब डॉलर की गिरावट (-1.1%) दर्ज की गई है। जबकि साल की शुरुआत से $2.52B कम (-1.8%)।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में एलन मस्क 366 अरब डॉलर के साथ टॉप पर हैं। इनके ठीक पीछे लैरी एलिसन हैं, जिनकी संपत्ति गुरुवार को 6.85 अरब डॉलर घटने के बावजूद 301 अरब डॉलर है। अगर ओरेकल के शेयरों में उछाल आया तो यह फासला और घट जाएगा। एलिसन नेटवर्थ के मामले में एलन मस्क को पछाड़ सकते हैं।

वॉरेन बफे टॉप-10 से हो सकते हैं बाहर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स से दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे टॉप-10 से बाहर हो सकते हैं। गुरुवार को उनके नेटवर्थ में 1.54 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। अब 140 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 10वें नंबर पर हैं। इनके ठीक पीछे माइकल डेल हैं, जिनकी संपत्ति 139 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। गुरुवार को इनकी दौलत 2.44 अरब डॉलर उछली।

11 साल में शेयर खरीदने वाला लड़का आज बना 140 अरब डॉलर का सुल्तान 11 साल की उम्र में बफे ने पहला शेयर सिटीज सर्विस का खरीदा। वॉरेन बफे की 99.5% संपत्ति बर्कशायर हाथवे की हिस्सेदारी से आती है। कंपनी ने 1965 से हर साल 19.9% का रिटर्न दिया है।बफेट के पास कंपनी के 36.4% क्लास-A शेयर्स हैं। इसके अलावा यूएस बैंकॉर्प में 1% से कम हिस्सेदारी।

बर्कशायर हाथवे: बफेट की "जादू की पेटी" बफे जियिको, डेयरी क्वीन, क्लेटन होम्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं। कोका-कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों के बड़े निवेशक हैं। क्राफ्ट हाइन्ज (2013 में 23 अरब डॉलर में खरीदा) जैसे डील्स पर मशहूर हुए।