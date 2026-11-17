मुख्य बातें

दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार फिर अपनी दरियादिली से सबका ध्यान खींचा है। 96 साल के बफेट ने थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) के मौके पर करीब 5.47 अरब डॉलर यानी लगभग ₹51,000 करोड़ रुपये के बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) शेयर दान करने का ऐलान किया है। इस बार भी उनके इस बड़े दान का फायदा मुख्य रूप से उनके बच्चों से जुड़े चार चैरिटेबल फाउंडेशन को मिलेगा। खास बात यह है कि बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) को इस बार भी कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

बफेट लंबे समय से अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाजसेवा के कामों में लगाने की बात कहते रहे हैं। उनका लक्ष्य साल 2034 तक बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के अपने सभी शेयर दान कर देना है। इस बार का दान उनके पिछले कुछ सालों के नवंबर में किए गए शेयर गिफ्ट से चार गुना से भी ज्यादा बताया जा रहा है। आइए समझते हैं कि बफेट ने कितने शेयर दान किए हैं, किन संस्थाओं को इसका फायदा मिलेगा और गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) को इससे बाहर क्यों रखा गया है।

4 फाउंडेशन को मिलेंगे 5.47 अरब डॉलर के शेयर

वॉरेन बफेट की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बार कुल 92.3 लाख क्लास B शेयर दान किए जा रहे हैं। इन शेयरों की कुल कीमत करीब 5.47 अरब डॉलर है। यह रकम भारतीय मुद्रा में लगभग 48,000 करोड़ रुपये बैठती है। दान की रकम 4 फाउंडेशन के बीच बांटी जाएगी। इनमें से 3 फाउंडेशन बफेट के बच्चों से जुड़े हैं, जबकि चौथा उनकी दिवंगत पत्नी सुसान थॉम्पसन बफेट के नाम पर है।

दान का ब्योरा इस प्रकार है:

द शेरवुड फाउंडेशन:- 18.45 लाख शेयर

हावर्ड जी. बफेट फाउंडेशन:- 18.45 लाख शेयर

नोवो फाउंडेशन:- 18.45 लाख शेयर

सुसान थॉम्पसन बफेट फाउंडेशन:- 36.90 लाख शेयर

पहले तीन फाउंडेशन को कुल मिलाकर करीब 3.3 अरब डॉलर और सुसान थॉम्पसन बफेट फाउंडेशन (Susan Thompson Buffett Foundation) को लगभग 2.2 अरब डॉलर के शेयर मिलेंगे। इन संस्थाओं का नेतृत्व या संचालन बफेट के तीन बच्चों से जुड़ा है। इनमें सुसी बफेट, हॉवर्ड बफेट और पीटर बफेट शामिल हैं। ये फाउंडेशन अलग-अलग सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों में काम करते हैं।

बच्चों पर है बफेट को पूरा भरोसा

बफेट ने अपने बयान में बच्चों की सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि उनके बच्चे कई दशकों से जरूरतमंद लोगों और उपयोगी सामाजिक कार्यों के लिए सोच-समझकर मदद करते आए हैं। उन्हें विश्वास है कि वे आगे भी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएंगे।

बफेट का मकसद सिर्फ एक बार बड़ी रकम दान करना नहीं है। वह चाहते हैं कि इन फाउंडेशन के जरिए हर साल समाजसेवा के लिए उपलब्ध रकम बढ़ती रहे। इसी योजना के तहत वह 2034 तक बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) में अपनी पूरी हिस्सेदारी दान करने का लक्ष्य रखते हैं।इस बार के दान के बाद बफेट इन 4 फाउंडेशन को कुल मिलाकर 29 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) शेयर दे चुके होंगे। इसके बावजूद कंपनी में उनकी करीब 13% हिस्सेदारी बनी हुई है।

'काइंडनेस भी कंपाउंड होती है':- बफेट

अपने संदेश में बफेट ने दान और दूसरों की मदद को लेकर एक खास बात कही। उन्होंने लिखा कि दयालुता भी कंपाउंड होती है। यानी जिस तरह निवेश पर समय के साथ रिटर्न बढ़ता है, उसी तरह किसी के प्रति की गई छोटी-सी मदद का असर भी आगे चलकर बढ़ सकता है। बफेट ने अपने जीवन में उन शिक्षकों और लोगों के योगदान को याद किया, जिन्होंने बिना किसी उम्मीद के उनके साथ अच्छा व्यवहार किया।

उनके मुताबिक, जीवन में मिली सफलता के पीछे ऐसे लोगों की दयालुता का भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने Thanksgiving के मौके पर लोगों से अपील की कि वे अपनी जिंदगी में ऐसे निस्वार्थ लोगों को धन्यवाद दें। साथ ही, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करके खुद भी उसके लिए सहारा बनें।

गेट्स फाउंडेशन को फिर नहीं मिला दान

इस बार बफेट के दान में सबसे ज्यादा चर्चा गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) को शामिल नहीं किए जाने की है। बफेट ने 2006 से इस फाउंडेशन को बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के 47 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के शेयर दान किए थे। लेकिन पिछले साल के बाद उन्होंने इस संस्था को दान देना बंद कर दिया।

यह फैसला बिल गेट्स के दिवंगत फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर सामने आई जानकारी के बाद चर्चा में आया था। हालांकि, बफेट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि गेट्स फाउंडेशन को दान न देने के फैसले के पीछे मुख्य वजह उनके बच्चों की दान और फाउंडेशन चलाने की क्षमता पर बढ़ता भरोसा है।

इस तरह इस बार भी गेट्स फाउंडेशन (Gates Foundation) को बफेट के थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) दान में कोई हिस्सा नहीं मिला। हालांकि, फाउंडेशन को पहले दिए गए 47 अरब डॉलर से अधिक के दान की वजह से बफेट का उसके साथ पुराना परोपकारी संबंध रहा है।

बर्कशायर हैथवे के भविष्य को लेकर क्या बोले बफेट?

यह दान बफेट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के चेयरमैन और CEO पद से हटने के बाद उनका पहला Thanksgiving शेयर गिफ्ट है। करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू वाली इस कंपनी को बफेट ने कई दशकों में एक बड़े कारोबारी समूह के रूप में खड़ा किया। उन्होंने कंपनी के भविष्य को लेकर भी भरोसा जताया। बफेट ने कहा कि आने वाले समय को लेकर उनका विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत है। कंपनी के नए नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्होंने ग्रेग एबेल के प्रदर्शन को अपनी उम्मीदों से बेहतर बताया। बफेट के इस बयान से साफ है कि CEO पद छोड़ने के बावजूद उन्हें बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) की आगे की दिशा और नए नेतृत्व पर भरोसा है।

2034 तक पूरी हिस्सेदारी दान करने का लक्ष्य

वॉरेन बफेट लंबे समय से अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाजसेवा के लिए देने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य 2034 तक बर्कशायर हैथवे (Berkshire Hathaway) के अपने सभी शेयर चार चैरिटेबल फाउंडेशन को दान करना है। इस बार 5.47 अरब डॉलर के शेयरों का दान इसी योजना का हिस्सा है। बफेट का मानना है कि उनके बच्चे इन संस्थाओं के जरिए समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। यही वजह है कि वह धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी इन फाउंडेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं।