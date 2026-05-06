भारत की LPG सप्लाई पर खतरे की चेतावनी, होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि अरबों लोग खाना बनाने के लिए LPG पर निर्भर हैं, इसलिए सप्लाई बाधित होना गंभीर समस्या बन सकता है।
एक बुरी खबर होर्मुज स्ट्रेट से है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े 7 “फास्ट बोट्स” को मार गिराया है। मध्य-पूर्व के अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन को झटका दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस पूरे ऑपरेशन को “ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट” बताया है। उनका कहना है कि यह कदम सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि खाद्य और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई को बचाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने खास तौर पर भारत का जिक्र करते हुए कहा कि अरबों लोग खाना बनाने के लिए LPG पर निर्भर हैं, इसलिए सप्लाई बाधित होना गंभीर समस्या बन सकता है।
भारत की रसोई पर संकट: LPG सप्लाई हो सकती है प्रभावित
ब्लूमबर्ग ने अपनी खबर में बताया है कि भारत जैसे देश, जहां बड़ी आबादी खाना बनाने के लिए LPG पर निर्भर है, इस संकट से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। अगर होर्मुज से सप्लाई बाधित होती है, तो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।
आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश
चीन पर आरोप लगाते हुए बेसेंट ने कहा कि चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान “आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश” है और चीन उसकी ऊर्जा खरीदकर उसे फंड कर रहा है। हालांकि, उन्होंने चीन से अपील भी की कि वह इस संकट को खत्म करने में सहयोग करे और ईरान पर दबाव बनाए।
सैन्य तनाव बढ़ा, ट्रंप का बड़ा दावा
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े 7 “फास्ट बोट्स” को मार गिराया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक दक्षिण कोरियाई जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से इस मिशन में शामिल होने की अपील भी की है।
सप्लाई बहाल करने की कोशिश
अमेरिका का दावा है कि वह इस समुद्री रास्ते को फिर से खोल रहा है। कई तेल टैंकर जल्द ही इस रास्ते से गुजरने लगेंगे। साथ ही UAE और OPEC देशों के उत्पादन बढ़ाने से सप्लाई में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है।
बाजार पर असर: इस संकट के चलते ग्लोबल मार्केट में रोजाना 10 मिलियन बैरल तक की कमी देखी जा सकती है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि जल्द ही सप्लाई सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर, होर्मूज स्ट्रेट का यह संकट सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय चुनौती भी बनता जा रहा है, जिसका असर भारत की रसोई तक पहुंच सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें