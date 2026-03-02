मिडिल ईस्ट में जंग का तूफान: आज इन शेयरों से नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी

Stock Watch: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का साया अब भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच आज यानी सोमवार को कई स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। आज इन शेयरों से नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी।

Stock Watch: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का साया अब भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच आज यानी सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत धीमी रहने के आसार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों की धारणा काफी कमजोर बनी हुई है।

गिफ्ट निफ्टी के इशारे विदेशी बाजारों के रुख को दर्शाने वाला गिफ्ट निफ्टी भी आज बाजार में कमजोरी का संकेत दे रहा है। यह 25,230 के स्तर पर है, जो निफ्टी के पिछले बंद भाव से करीब 108 अंक नीचे है। इसका साफ मतलब है कि आज कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ होगी।

क्यों मंडरा रहा है बाजार पर खतरा? दरअसल, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अमेरिका-इजराइल हमले में मारे जाने की खबर ने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे पहले शुक्रवार को भी इसी तनाव के चलते भारतीय बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और निफ्टी 25,200 के नीचे आ गया था। एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का कहना है कि यह टकराव जितना गहराएगा, बाजार पर उतना ही दबाव बढ़ेगा।

आज किन शेयरों पर रहेगी नजर? 1. अडानी पोर्ट्स ईरान संकट के बीच अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने अपने इजराइल स्थित हाइफा पोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि उसका सारा बुनियादी ढांचा और परिचालन बिल्कुल सुरक्षित है और युद्ध का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है।

2. तेल कंपनियां (ONGC, ऑयल इंडिया) ईरान में भड़की इस जंग ने कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल ला दिया है। ऐसे में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में आज खासी हलचल देखने को मिल सकती है।

3. भारती एयरटेल टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने गूगल (Google) के साथ साझेदारी की है। इसका मकसद यूजर्स को मैसेजिंग का बेहतर और सुरक्षित अनुभव देना है। इस खबर से कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है।

4. टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ने फरवरी महीने में अपनी बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में इस साल फरवरी में 35% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है।

5. डिविडेंड स्टॉक (BEL) अगर आप डिविडेंड के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। डिफेंस की कंपनी बीईएल (BEL) ने 1.95 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए 5 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की गई है।

अन्य अहम शेयर अरबिंदो फार्मा: कंपनी की यूनिट का यूएस एफडीए ने निरीक्षण किया।

स्पाइसजेट: सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में झटका लगने के बावजूद कंपनी ने कहा कि उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।