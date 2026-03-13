अमेरिकी अरबपतियों पर युद्ध की मार, एक ही दिन में करीब 35 अरब डॉलर का झटका

ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के चलते टॉप-10 अरबपतियों को एक ही दिन करीब 35 अरब डॉलर का झटका लगा है। एलन मस्क की संपत्ति में कुल 9.20 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर भारत के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी की दौलत में इजाफा हुआ

ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के चलते टॉप-10 अरबपतियों को एक ही दिन करीब 35 अरब डॉलर का झटका लगा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में गुरुवार को भूचाल आया। इससे डॉऊ जोंस 739 अंक टूट गया। एसएंडपी में 1.52 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 1.78 प्रतिशत लुढ़क गया। इसका असर अरबपतियों की दौलत पर देखने को मिला।

एलन मस्क को सबसे बड़ा झटका गुरुवार को दौलत गंवाने वाले टॉप-10 अरबपतियों की बात करें तो इस लिस्ट में दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क पहले नंबर पर हैं। इनकी संपत्ति में कुल 9.20 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क का नेटवर्थ 660 अरब डॉलर रह गया है। वहीं दूसरे सबसे रईस को लैरी पेज को 4.11 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। इनका नेटवर्थ अब 261 अरब डॉलर रह गया है। सर्गी ब्रिन की दौलत 3.80 अरब डॉलर घटकर 243 अरब डॉलर रह गई है।

जेफ बेजोस को 2.83 अरब डॉलर का झटका चौथे नंबर के अरबपति जेफ बेजोस को 2.83 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब इनके पास केवल 234 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। मार्क जुकरबर्ग ने 5.74 अरब डॉलर गंवाया है। इनका नेटवर्थ अब 226 अरब डॉलर रह गया है।

बर्नार्ड अर्नाल्ट ने भी 2.39 अरब डॉलर गंवाए ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में छठे नंबर पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत में गुरुवार को 4.58 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। एलिसन के पास अब कुल संपत्ति 210 अरब डॉलर की रह गई है। वहीं, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट ने भी 2.39 अरब डॉलर गंवाए हैं। इनका नेटवर्थ घटकर 162 अरब रह गया है। अर्नाल्ट दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं।

जिम वॉल्टन ने मारी बाजी 8वें नंबर पर काबिज जेनसेन हुआंग को भी 2.30 अरब डॉलर का झटका लगा है। इनका नेटवर्थ अब 152 अरब डॉलर रह गया है। जिम वॉल्टन टॉप-10 अरबपतियों में से एक मात्र ऐसे शख्स हैं, जिनके नेटवर्थ में गुरुवार को 1.58 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इनका नेटवर्थ अब 159 अरब डॉलर हो गया है। ये वॉरेन बफेट को पछाड़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 10वें स्थान पर वॉरेन बफेट हैं। इन्हें भी 579 मिलियन डॉलर की चपत लगी है। इनका नेटवर्थ 147 अरब डॉलर है।

अंबानी-अडानी की दौलत बढ़ी भारत के शेयर मार्केट में भी गुरुवार को गिरावट की आंधी चली, लेकिन भारत के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी की दौलत में इजाफा हुआ। क्योंकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर और अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर बढ़त पर बंद हुए। मुकेश अंबानी को 64.5 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ और वह 92.4 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के 18वें सबसे रईस हैं।