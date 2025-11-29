FD पर चाहिए करीब 9% तक ब्याज तो ये रहे 10 शानदार ऑप्शन, चेक करें लेटेस्ट रेट

संक्षेप: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर बंपर रिटर्न दे रहे हैं।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर बंपर रिटर्न दे रहे हैं। मौजूदा समय में कई ऐसे बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को एफडी पर करीब 9 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे हैं। इनमें से एक है एसबीएम बैंक जो 3 साल 2 दिन से लेकर 5 साल तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बैंकों के बारे में जो एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां मिल रहा है 8.50% तक ब्याज बंधन बैंक 600 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि डीसीबी बैंक 36 महीने की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, डॉयचे बैंक 2 साल से ज्यादा और 3 साल तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है।

यस बैंक भी दे रहा बंपर रिटर्न दूसरी ओर यस बैंक 18 महीने से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि आरबीएल बैंक 24 महीने से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल 1 दिन से लेकर 550 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।