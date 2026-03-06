Hindustan Hindi News
युद्ध की आग से जल उठा वॉल स्ट्रीट, डाऊ जोन्स 800 अंक टूटा, कच्चा तेल भी धधका

Mar 06, 2026 06:44 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Today: अमेरिकी शेयर बाजारों में फिर बिकवाली का दौर देखने को मिला। ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के आर्थिक असर और लगातार नई ऊंचाई छू रहे कच्चे तेल के दामों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। डाऊ जोन्स इंडेक्स में करीब 800 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

Stock Market Today: अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को फिर बिकवाली का दौर देखने को मिला। ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के आर्थिक असर और लगातार नई ऊंचाई छू रहे कच्चे तेल के दामों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। डाऊ जोन्स इंडेक्स में करीब 800 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिसके साथ ही यह साल 2026 के लिए निगेटिव जोन में आ गया है। कारोबार के दौरान एक समय यह गिरावट 1,100 अंक से भी अधिक थी।

एसएंडपी और नैस्डैक में उबार, चिपमेकर्स को बड़ा झटका

हालांकि, एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने दिन के निचले स्तर से वापसी की और क्रमशः 0.6% और 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 ने अपने निचले स्तर से 60 अंक और नैस्डैक ने 250 अंक की रिकवरी की। इस बीच, चिपमेकर कंपनियों एनवीडिया और एएमडी के शेयरों में 2.5% तक की गिरावट आई।

खबर है कि अमेरिकी प्रशासन इन कंपनियों द्वारा बनाई गई हाई-ग्रेड चिप्स के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने वाले नियम बना रहा है, हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये नियम अंतिम नहीं हैं और इनमें बदलाव हो सकता है।

कच्चे तेल ने तोड़े रिकॉर्ड, 2020 के बाद सबसे बड़ी छलांग

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अमेरिकी क्रूड (WTI) ने एक ही दिन में 8.5% की उछाल के साथ 81 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बंद हुआ, जो मई 2020 के बाद इसकी सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त है। वहीं, ब्रेंट क्रूड 86 डॉलर के पार चला गया, हालांकि बाद में यह 84 डॉलर के ऊपर कारोबार करता नजर आया। विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने जैसी घटना को 'ब्लैक स्वान' इवेंट कहा जा सकता है, जिसका गंभीर असर बाजारों पर पड़ रहा है।

डॉलर मजबूत, सोना-चांदी पर दबाव, बिटकॉइन की ये है हैसियत

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स ने शुरुआती कमजोरी से उबरते हुए 99.44 के उच्च स्तर को छुआ और 99 के ऊपर बंद हुआ। मजबूत डॉलर और फेड द्वारा इस साल एक से अधिक बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर फीके पड़ने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। युद्ध के बावजूद ये धातुएं अपना प्रीमियम नहीं बचा पाईं। दूसरी ओर, बिटकॉइन की कीमतें भी नरम पड़ी हैं, लेकिन यह 70,000 डॉलर के स्तर को संभाले हुए है।

विशेषज्ञों की चेतावनी और आगे का रास्ता

इंटरएक्टिव ब्रोकर्स के रणनीतिकार स्टीव सोसनिक ने कहा कि अगर युद्ध का कोई जल्द हल नहीं निकलता है तो निवेशकों को और सतर्कता बरतने की जरूरत है। बीओए सिक्योरिटीज ने आगाह किया है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से ऊंचे तेल दाम आने वाले महीनों में महंगाई और महंगाई की उम्मीदों पर दबाव बढ़ा सकते हैं।

आज सभी की नजरें अमेरिका में आने वाले नॉन-फार्म पेरोल डेटा पर होंगी, जिसमें फरवरी महीने में करीब 50,000 नौकरियां जुड़ने का अनुमान है। इसके अलावा, रिटेल सेल्स और बेरोजगारी दर के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

