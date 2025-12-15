Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़wakefit ipo is listing today will it result in profit or loss
वेकफिट आईपीओ की आज है लिस्टिंग, फायदा होगा या नुकसान

वेकफिट आईपीओ की आज है लिस्टिंग, फायदा होगा या नुकसान

संक्षेप:

वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 रुपये प्रति शेयर था। आईपीओ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, 195 रुपये के अपने ऊपरी मूल्य बैंड पर, कंपनी के शेयर के 202 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट होने की उम्मीद है, जो 4% का संभावित लिस्टिंग प्रीमियम दर्शाता है।

Dec 15, 2025 06:45 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ आज, सोमवार 15 दिसंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हो रहा है। तीन दिन की बोली प्रक्रिया के दौरान निवेशकों से इसको सुस्त प्रतिक्रिया मिली थी। बीएसई के आईपीओ आंकड़ों के अनुसार, अंतिम बोली दौर के बाद वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ को कुल सार्वजनिक निर्गम में पेश 3,63,53,276 शेयरों के मुकाबले 9,16,72,720 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, यानी यह 2.52 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीनों निवेशक वर्गों में से, खुदरा निवेशकों ने सबसे ज्यादा बोलियां लगाईं। उन्होंने पेश किए गए 66,09,686 शेयरों के मुकाबले 2,09,74,784 शेयरों के लिए बोली लगाई, जो 3.17 गुना सब्सक्रिप्शन दर्शाता है।

वहीं, अन्य दो वर्गों यानी योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) और गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) को क्रमशः 3.04 गुना और 1.05 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

विशेषज्ञों की राय

केंजरीवाल रिसर्च एंड इनवेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अरुण केजरीवाल ने कहा कि मजबूत मूलभूत स्थितियों और आकर्षक मूल्यांकन के बावजूद वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ को शेयर बाजार के निवेशकों से सुस्त प्रतिक्रिया मिली।

उन्होंने कहा, "आकर्षक मूल्यांकन और मजबूत मूलभूत स्थितियों के बावजूद वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ को निवेशकों से सुस्त प्रतिक्रिया मिली। इसलिए, माना जा रहा है कि यह इश्यू अपने ऊपरी कीमत बैंड के आसपास लिस्ट होगा। अगर सोमवार को बाजार की शुरुआत कमजोर रहती है, तो हम वेकफिट इनोवेशन्स के शेयर की कीमत में लगभग 20 रुपये की छूट के साथ शुरुआत देख सकते हैं। अगर सकारात्मक शुरुआत रहती है, तो इश्यू के 20 रुपये के प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है।"

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के हेड ऑफ वेल्थ, शिवानी न्याती ने कहा कि इस सार्वजनिक निर्गम के सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में अपने 195 रुपये प्रति शेयर के इश्यू मूल्य के आसपास सपाट लिस्टिंग देखने की उम्मीद है।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि शॉर्ट टर्म निवेशकों को लिस्टिंग लाभ न मिलने के कारण तुरंत बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और केवल तभी होल्ड करना चाहिए यदि उनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है।

लॉन्ग टर्म निवेशक बरतें सावधानी

न्याती ने कहा, "वेकफिट इनोवेशन्स के फ्लैट लिस्ट होने की उम्मीद है, जो इसके 195 रुपये के इश्यू मूल्य के करीब रहेगा, क्योंकि वर्तमान ग्रे मार्केट ट्रेंड नगण्य प्रीमियम दिखा रहे हैं। शॉर्ट टर्म निवेशकों को लिस्टिंग लाभ न मिलने के कारण तुरंत बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और केवल तभी शेयर रखना चाहिए अगर उनकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है, क्योंकि कंपनी वर्तमान में घाटे में चल रही है और लाभदायक साथियों की तुलना में इसका मूल्यांकन महंगा लगता है, भले ही इसका ब्रांड मान्यता प्राप्त है।"

ग्रे मार्केट प्रीमियम

14 दिसंबर 2025 तक,वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 रुपये प्रति शेयर था। आईपीओ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, 195 रुपये के अपने ऊपरी मूल्य बैंड पर, कंपनी के शेयर के 202 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट होने की उम्मीद है, जो 4% का संभावित लिस्टिंग प्रीमियम दर्शाता है।

वेकफिट इनोवेशन्स आईपीओ डिटेल्स

वेकफिट इनोवेशन्स एक बुक-बिल्ट पब्लिक इश्यू पेश कर रहा था, जिसमें 377.18 करोड़ रुपये का एक ताजा इश्यू और 4,67,54,405 इक्विटी शेयरों (प्रत्येक का अंकित मूल्य 1 रुपया) की ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) वाला हिस्सा शामिल था, जिसका मूल्य 912 करोड़ रुपये था।

वेकफिट को इस सार्वजनिक निर्गम से 1,289 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम की कीमत सीमा 185 से 195 रुपये प्रति शेयर के दायरे में तय की थी और लॉट साइज 76 शेयर प्रति लॉट रखी थी।

मिंट ने पहले बताया था कि कंपनी की योजना 117 नए कंपनी स्वामित्व वाले और कंपनी संचालित (सीओसीओ) नियमित स्टोर स्थापित करने, मौजूदा स्टोर के लिए लीज़ रेंटल और लाइसेंस फीस का भुगतान करने और मार्केटिंग व विज्ञापन गतिविधियों के लिए धन का उपयोग करने की है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।