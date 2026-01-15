Hindustan Hindi News
डबल से भी ज्यादा हो गया एनर्जी कंपनी का मुनाफा, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

Jan 15, 2026 11:59 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Waaree Renewable Technologies Ltd Share: वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा (PAT) साल-दर-साल 124.74% की तेज बढ़त के साथ ₹120.19 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹53.48 करोड़ था। यही नहीं, कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू भी दर्ज किया है। Q3 FY26 में वारी रिन्यूएबल का रेवेन्यू ₹851.06 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹360.35 करोड़ से करीब 136% ज्यादा है। इस दौरान EBITDA ₹158.80 करोड़ रहा और मार्जिन 18.66% पर बना रहा, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेशनल स्थिति को दिखाता है। हालांकि, इन मजबूत नतीजों के बावजूद शेयर बाजार में वारी रिन्यूएबल का शेयर 14 जनवरी को 3.41% गिरकर ₹972 पर बंद हुआ। अब कल शुक्रवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

क्या है डिटेल

अगर पूरे नौ महीनों (9M FY26) की बात करें, तो कंपनी का प्रदर्शन और भी दमदार नजर आता है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच वारी रिन्यूएबल का ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹2,229.03 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 99% अधिक है और FY25 के पूरे साल के आंकड़े को भी पार कर चुका है। इस अवधि में EBITDA 135% की बढ़त के साथ ₹434.28 करोड़ और मुनाफा 138.92% उछलकर ₹322.93 करोड़ तक पहुंच गया। इससे साफ है कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि मुनाफे और मार्जिन में भी मजबूती आई है।

ऑर्डर बुक के मोर्चे पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वारी रिन्यूएबल के पास इस समय 2.92 GWp की अनएक्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जिसे अगले 12 से 15 महीनों में पूरा किया जाना है। इसके अलावा, कंपनी की बिडिंग पाइपलाइन करीब 29 GWp की है, जो आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स की अच्छी संभावनाएं दिखाती है। Q3 FY26 के दौरान कंपनी को 217.5 MWp और 39.8 MWp के दो बड़े ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर भी मिले हैं, जिससे भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है।

शेयरों के हाल

कंपनी विस्तार की दिशा में भी लगातार कदम बढ़ा रही है। बोर्ड ने महाराष्ट्र के बुलढाणा में 120 MWp का सोलर पावर पार्क लगाने के लिए कैपेक्स बजट को मंजूरी दी है। CFO मनमोहन शर्मा ने कहा कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है और FY26 के पहले नौ महीनों में ही 30 GW से ज्यादा सोलर क्षमता जुड़ चुकी है, जो पिछले साल के पूरे आंकड़े से ज्यादा है।

