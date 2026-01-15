डबल से भी ज्यादा हो गया एनर्जी कंपनी का मुनाफा, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: ऑर्डर बुक के मोर्चे पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वारी रिन्यूएबल के पास इस समय 2.92 GWp की अनएक्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जिसे अगले 12 से 15 महीनों में पूरा किया जाना है। इसके अलावा, कंपनी की बिडिंग पाइपलाइन करीब 29 GWp की है।

Waaree Renewable Technologies Ltd Share: वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा (PAT) साल-दर-साल 124.74% की तेज बढ़त के साथ ₹120.19 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹53.48 करोड़ था। यही नहीं, कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू भी दर्ज किया है। Q3 FY26 में वारी रिन्यूएबल का रेवेन्यू ₹851.06 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹360.35 करोड़ से करीब 136% ज्यादा है। इस दौरान EBITDA ₹158.80 करोड़ रहा और मार्जिन 18.66% पर बना रहा, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेशनल स्थिति को दिखाता है। हालांकि, इन मजबूत नतीजों के बावजूद शेयर बाजार में वारी रिन्यूएबल का शेयर 14 जनवरी को 3.41% गिरकर ₹972 पर बंद हुआ। अब कल शुक्रवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

क्या है डिटेल अगर पूरे नौ महीनों (9M FY26) की बात करें, तो कंपनी का प्रदर्शन और भी दमदार नजर आता है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच वारी रिन्यूएबल का ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹2,229.03 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 99% अधिक है और FY25 के पूरे साल के आंकड़े को भी पार कर चुका है। इस अवधि में EBITDA 135% की बढ़त के साथ ₹434.28 करोड़ और मुनाफा 138.92% उछलकर ₹322.93 करोड़ तक पहुंच गया। इससे साफ है कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि मुनाफे और मार्जिन में भी मजबूती आई है।

ऑर्डर बुक के मोर्चे पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वारी रिन्यूएबल के पास इस समय 2.92 GWp की अनएक्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जिसे अगले 12 से 15 महीनों में पूरा किया जाना है। इसके अलावा, कंपनी की बिडिंग पाइपलाइन करीब 29 GWp की है, जो आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स की अच्छी संभावनाएं दिखाती है। Q3 FY26 के दौरान कंपनी को 217.5 MWp और 39.8 MWp के दो बड़े ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर भी मिले हैं, जिससे भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है।