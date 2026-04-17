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ग्रीन एनर्जी स्टॉक का रेवन्यू 131% बढ़ा, शेयरों ने 13% की लगाई छलांग, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Apr 17, 2026 12:25 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Waaree Renewable shares price: आज शुक्रवार को वारी एनर्जी के शेयरों में 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। रेवन्यू 131% बढ़ा है। 

ग्रीन एनर्जी स्टॉक का रेवन्यू 131% बढ़ा, शेयरों ने 13% की लगाई छलांग, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Waaree Renewable shares price: ग्रीन एनर्जी स्टॉक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी आज शुक्रवार को देखने में मिली है। कंपनी के लिए दिसंबर तिमाही शानदार साबित हुई है। कंपनी के रेवन्यू में 131.31 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

13% चढ़ा वारी एनर्जी का शेयर

बीएसई में आज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर 1078.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1202.60 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 1200 रुपये के लेवल नीचे आ गया है।

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कितना रहा है कंपनी का रेवन्यू (Waaree Renewable Q4 Results 2026)

वारी रिन्यूएबल एनर्जी का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 155.72 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 66 प्रतिशत अधिक है। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) 1102.40 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 131.31 प्रतिशत अधिक रहा है। कंपनी का EBITDA 206.82 करोड़ रुपये रहा है। साल दर साल पर यह 63.71 प्रतिशत बढ़ा है।

पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) 3331.42 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2025 की तुलना में कंपनी रेवन्यू 108.51 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2026 में वारी एनर्जी का प्रॉफिट 109 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 478.65 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, EBITDA 106.21 प्रतिशत के इजाफे के बाद 641.10 करोड़ रुपये रहा है।

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कंपनी के पास कितना बड़ा ऑर्डर (Waaree Renewable shares order book)

वारी एनर्जी के पास 2.83 गीगावाट का ऑर्डर बुक है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले 12 से 15 महीने में यह ऑर्डर पूरा हो सकता है। मार्च 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी के पास 274 गीगावाट की इंस्टॉल्ड क्षमता है। जिसमें सोलर की क्षमता 150 गीगावाट की है।

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वारी एनर्जी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Waaree Renewable share Performance)

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 21 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में Waaree Renewable के शेयरों का भाव 5.82 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 557 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में यह स्टॉक 9097 प्रतिशत बढ़ा है।

10 साल में Waaree Renewable के शेयरों का भाव 53900 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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