यूएस की एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर से फिसले सोलर कंपनियों के शेयर, 5% तक गिरावट: आपके पास तो नहीं

एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर का असर अब देश के शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। दरअसल, इस प्रस्तावित टैरिफ पर एक रिपोर्ट के बाद वारी एनर्जीज लिमिटेड (Waaree Energies Ltd) और विक्रम सोलर लिमिटेड (Vikram Solar Ltd) के शेयर में सुबह ही 5% तक की गिरावट देखने को मिली।

यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भारत के साथ इंडोनेशिया और लाओस से इम्पोर्ट किए जाने वाले सोलर सेल और पैनल पर शुरुआती एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। इस खबर का असर अब देश के शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। दरअसल, इस प्रस्तावित टैरिफ पर एक रिपोर्ट के बाद वारी एनर्जीज लिमिटेड (Waaree Energies Ltd) और विक्रम सोलर लिमिटेड (Vikram Solar Ltd) के शेयर में सुबह ही 5% तक की गिरावट देखने को मिली। जबकि, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड (Premier Energies Ltd) के शेयर ने गिरावट के बार रिकवरी कर ली।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या है?

एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्टिव टैरिफ है। ये सरकार द्वारा उन विदेशी सामान के इम्पोर्ट पर लगाया जाता है जिनकी कीमत सामान्य बाजार मूल्य से काफी कम होती है। इसका उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को सस्ते इम्पोर्टेड माल से होने वाले नुकसान से बचाना और बाजार में फेयर कॉम्पटीशन को बनाए रखना है। यहा इम्पोर्ट करने वाले देश की सरकार द्वारा जांच के बाद लगाया जाता है।

कंपनियां बोलीं- कोई असर नहीं होगा >> CNBC-TV18 से बात करते हुए, विक्रम सोलर के मैनेजमेंट ने कहा कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी इस बात से तय होती है कि सोलर सेल कहां बना है, ना कि इस बात से कि मॉड्यूल कहां बनाया गया है। उसे नहीं लगता कि इस कदम से भारत की सोलर ग्रोथ की कहानी पटरी से उतर जाएगी। कंपनी ने बताया कि वह पहले से ही अपना ध्यान घरेलू बाजार की तरफ मोड़ रही है। वहीं, प्रस्तावित टैरिफ से उसके एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

>> इधर, वारी एनर्जीज ने भी साफ किया कि वो भारत में बने सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके यूएस को मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए उसे प्रस्तावित ड्यूटी से किसी भी तरह के असर की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने कहा कि उसके देश में बने सेल्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारत के अंदर ही मॉड्यूल बेचने के लिए किया जाता है। इस वजह से उस पर अमेरिका द्वारा लगने वाले एंटी-डंपिंग ड्यूटी का असर नहीं होने वाला।

भारत, इंडोनेशिया और लाओस पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी

कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी एक फैक्ट शीट के मुताबिक, एजेंसी ने जो शुरुआती ड्यूटी दरें तय की हैं, उसमें भारत से इम्पोर्ट पर 123.04%, इंडोनेशिया से इंपोर्ट पर 35.17% और लाओस से इंपोर्ट पर 22.46% की एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगा। बता दें कि इन्हें डंपिंग मार्जिन भी कहा जाता है। सरकारी व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल यूएस के कुल सोलर इम्पोर्ट में इन तीनों देशों की हिस्सेदारी 4.5 अरब डॉलर थी, जो कुल इम्पोर्ट का लगभग दो-तिहाई है। यह फैसला उन देशों के उत्पादकों के लिए एक बड़ा झटका है, जो तेजी से बढ़ते यूएस बाजार में अपने सामान की सप्लाई कर रहे थे।

अमेरिकी प्रोडक्ट को नुकसान पहुंच रहा

अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ने ही यह याचिका दायर की थी। इस अलायंस में एरिजोना के टेम्पे स्थित फर्स्ट सोलर, कोरिया की कंपनी हनव्हा का सोलर डिवीजन क्यूसेल्स और दो निजी कंपनियां टैलन पीवी और मिशन सोलर शामिल हैं। अलायंस ने कहा, "इन शुरुआती नतीजों से यह पुष्टि होती है कि इन देशों के उत्पादक यूएस बाजार में सोलर सेल और मॉड्यूल की डंपिंग बहुत ही कम कीमतों पर कर रहे हैं। इससे अमेरिकी प्रोडक्ट को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बेहद अहम मोड़ पर बाजार की प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो रही है।"