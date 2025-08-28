Waaree Energies share hits 8 month high after bag order from US based developer company अमेरिका की कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, IPO प्राइस से 124% चढ़ा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Waaree Energies share hits 8 month high after bag order from US based developer company

अमेरिका की कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, IPO प्राइस से 124% चढ़ा भाव

कमजोर बाजार के बावजूद गुरुवार को इंट्राडे ट्रेड में शेयर 3% ऊपर चढ़ गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, वारी एनर्जीज की सब्सिडियरी वारी सोलर अमेरिका को यूएस की एक बड़ी कंपनी से 452 मेगावॉट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर मिला है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:24 PM
share Share
Follow Us on
अमेरिका की कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, IPO प्राइस से 124% चढ़ा भाव

Waaree Energies Share: वारी एनर्जीज के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई पर कंपनी का शेयर ₹3,366.50 के भाव तक पहुंच गया, जो पिछले 8 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर रहा। कमजोर बाजार के बावजूद गुरुवार को इंट्राडे ट्रेड में शेयर 3% ऊपर चढ़ गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिका के जरिए एक प्रमुख अमेरिकी डेवलपर को 452 मेगावाट (एमडब्ल्यू) सौर मॉड्यूल की आपूर्ति करने का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला।

क्या है डिटेल

वारी एनर्जीज ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिकाज को एक अमेरिकी डेवलपर और उपयोगिता पैमाने पर सोलर और एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं के मालिक-संचालक को 452 मेगावाट सौर मॉड्यूल की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिला है। बता दें कि वारी एनर्जीज भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी (फोटोवोल्टिक) मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। इसने 28 अक्टूबर, 2024 को शेयर बाजार में प्रवेश किया था। वर्तमान में, इसका शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹1,503 प्रति शेयर से 124 प्रतिशत अधिक पर कारोबार कर रहा है।

शेयरों के हाल

इसके मुकाबले, बीएसई सेंसेक्स सुबह 09:23 बजे तक 0.77% गिरकर 80,161 पर था। यानी जब पूरे बाजार में कमजोरी थी, तब भी कंपनी का स्टॉक मजबूती से चढ़ रहा था। यह शेयर दिसंबर 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर पर पहुंच गया है। पिछले दो हफ्तों में ही इसमें 17% की तेजी आई है। इसके अलावा, यह शेयर अप्रैल 7, 2025 को लगे अपने 52-वीक लो ₹1,808.65 से अब तक करीब 86% ऊपर आ चुका है। हालांकि, इसका 52-वीक हाई ₹3,740.75 नवंबर 6, 2024 को था।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।