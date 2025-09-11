52 वीक लो का डबल हो गया यह एनर्जी शेयर, 6 महीने में ही बदली निवेशकों की किस्मत

एनर्जी कंपनी- वारी एनर्जीज के शेयर में गुरुवार को तूफानी तेजी देखी गई और यह एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस शेयर ने सिर्फ छह महीने में 52 वीक लो और हाई को टच किया है। कहने का मतलब है कि इस अवधि के दौरान होल्ड रखने वाले निवेशकों का पैसा डबल हो गया है।

Waaree energies share: एनर्जी कंपनी- वारी एनर्जीज के शेयर में गुरुवार को तूफानी तेजी देखी गई और यह एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सप्ताह के चौथे दिन बीएसई पर यह शेयर उछलकर 3749.70 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर अपने 52 हफ्ते के लो 1,808.65 से डबल हो चुका है। शेयर के 52 हफ्ते का लो अप्रैल महीने में था। कहने का मतलब है कि छह महीने की अवधि के दौरान होल्ड रखने वाले निवेशकों का पैसा डबल हो गया होगा। बता दें कि शेयर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

2024 में शेयर बाजार में ली एंट्री भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी (फोटोवोल्टिक) मॉड्यूल निर्माता कंपनी वारी एनर्जीज ने 28 अक्टूबर, 2024 को शेयर बाजार में एंट्री ली। वर्तमान में यह शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹1503 प्रति शेयर से 140 प्रतिशत अधिक पर कारोबार कर रहा है।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे अप्रैल से जून 2025 तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) में वारी एनर्जीज ने मजबूत परिचालन फोकस के दम पर 2.3 गीगावाट (Gw) का अपना अब तक का सर्वोच्च तिमाही मॉड्यूल उत्पादन हासिल किया। वहीं, कंपनी ने ₹4597 करोड़ का तिमाही राजस्व दर्ज किया, जो साल-दर-साल 31.48 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। एबिटा की बात करें तो साल-दर-साल 82.61 प्रतिशत बढ़कर ₹1168 करोड़ पहुंच गया जबकि मार्जिन वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 25.42 प्रतिशत हो गया। कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल 92.68 प्रतिशत बढ़कर ₹772 करोड़ हो गया।