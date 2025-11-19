Hindustan Hindi News
आयकर अधिकारियों के रडार पर यह कंपनी, शेयर बेचकर निकले निवेशक, 6% तक टूटा भाव

संक्षेप: Waaree energies share decline: सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर 6 पर्सेंट टूटकर 3085 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर सितंबर 2025 में 3864.40 रुपये के स्तर तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,808.65 रुपये है।

Wed, 19 Nov 2025 03:31 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Waaree energies share decline: आयकर अधिकारियों ने एनर्जी सेक्टर की कंपनी- वारी एनर्जीज के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों की जांच-पड़ताल की है। कंपनी ने यह जानकारी दी। इस खबर के बीच बुधवार को वारी एनर्जीज के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर 6 पर्सेंट टूटकर 3085 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर सितंबर 2025 में 3864.40 रुपये के स्तर तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,808.65 रुपये है।

क्या कहा है कंपनी ने?

वारी एनर्जीज ने कहा, ‘‘आयकर (आईटी) विभाग के कुछ अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जांच-पड़ताल करने के लिए भारत में कंपनी के कुछ कार्यालयों और इसकी सुविधाओं का दौरा किया।’’ उन्होंने कहा कि कार्यवाही जारी है और अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। वारी एनर्जीज ने सितंबर में कहा था कि वह सौर ऊर्जा आयात पर शुल्क की कथित चोरी के लिए कंपनी के खिलाफ जारी जांच में अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करना जारी रखेगी। कंपनी की सब्सिडयरी वारी सोलर अमेरिकाज की टेक्सास में 1.6 गीगावाट मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा है, जिसे 3.2 गीगावाट तक विस्तारित किया जा रहा है।

कंपनी के तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वारी एनर्जीज लिमिटेड का नेट प्रॉफिट दोगुने से अधिक होकर 871.21 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 375.66 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 6,226.54 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 3,663.47 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी का खर्च भी बढ़कर 4,995.08 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,164.63 करोड़ रुपये था।

इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर दो रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तिथि 24 अक्तूबर तय की गई है और भुगतान छह नवंबर, 2025 को किया जाएगा।

