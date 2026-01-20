Hindustan Hindi News
इस सोलर स्टॉक को मिला 3 बड़ा काम, शेयरों ने भी बदला रंग, 1.68% बढ़ा भाव

Waaree Energies Ltd Share Price: वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को फोकस में है। कंपनी को दो बड़े वर्क ऑर्डर 19 जनवरी 2026 को मिले हैं। पहला ऑर्डर कंपनी को उत्तर प्रदेश में मिला है।

Jan 20, 2026 09:22 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Waaree Energies Ltd Share Price: वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयर आज मंगलवार को फोकस में है। कंपनी को दो बड़े वर्क ऑर्डर 19 जनवरी 2026 को मिले हैं। पहला ऑर्डर कंपनी को उत्तर प्रदेश में मिला है। वहीं, एक काम कंपनी को अमेरिका में भी मिला है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन वर्क ऑर्डर के विषय में ...

उत्तर प्रदेश में क्या मिला है काम?

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 10MWac/14MWp का ग्राउंड माउंट सोलर पीवी प्लांट का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 37.96 करोड़ रुपये का है। इस वर्क ऑर्डर को 2026-27 वित्त वर्ष में पूरा करना है।

एक अन्य ऑर्डर में कंपनी को 210 MW DCR और 2000 MW का सोलर मॉड्यूल्स का काम मिला है। कंपनी यह ऑर्डर देश के अंदर ही मिला है। इस वर्क ऑर्डर को 2030 तक पूरा करना है।

अमेरिका से भी मिला है काम

वारी सोलर अमेरिकास जोकि सब्सिडियरी कंपनी है उन्हें 210 MW DCR और 2000 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल का काम मिला है।

शेयरों में तेजी

वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को कंपनी के शेयर 2595.55 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 2603.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

2026 साल अबतक अच्छा नहीं रहा

इस साल वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले तीन महीने में वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत गिरा है। एक साल में यह स्टॉक 2.68 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 3864.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1808.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 73 हजार करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

