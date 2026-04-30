ग्रीन एनर्जी स्टॉक करीब 11% लुढ़का, Q4 रिजल्ट्स ने निवेशक निराश? डिविडेंड का भी ऐलान
Waaree Energies Ltd के शेयरों की कीमतों में आज करीब 11 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद शेयर लुढ़के हैं।
आज गुरुवार को वारी एनर्जी लिमिटेड (Waaree Energies Ltd) के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव करीब 11 प्रतिशत आज लुढ़क गया। कंपनी के EBITDA से निवेशक नाखुश दिखाई दे रहे हैं। यह उम्मीद से कम रहा है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों में यह गिरावट देखने को मिली है।
Waaree Energies Ltd के शेयर आज बीएसई में 3337 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 11 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3121.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर पहुंच गया।
वारी एनर्जी लिमिटेड के तिमाही नतीजे (Waaree Energies Ltd Q4 Results 2026)
कंपनी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 1126.26 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 74.76 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का रेवन्यू चौथी तिमाही में 8840.25 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 111.80 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में मजबूती की वजह से इस तरह के नतीजे आए हैं।
चौथी तिमाही में कंपनी का EBITDA 1576.76 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 70.91 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 18.59 प्रतिशत रहा है। जोकि निवेशकों की उम्मीद की तुलना में कम है।
डिविडेंड का भी कंपनी ने किया ऐलान (Waaree Energies Ltd dividend announced)
Waaree Energies Ltd ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। बता दें, इससे पहले कंपनी ने 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Waaree Energies Ltd share performance)
बीते 3 महीने में Waaree Energies Ltd के शेयरों की कीमतों में 12.68 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 20.55 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 3864.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2402 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 90226 करोड़ रुपये का है।
कंपनी में प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी?
सितंबर 2025 के शेयरहोल्डिंग के अनुसार Waaree Energies Ltd में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.22 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 35.78 प्रतिशत हिस्सा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।