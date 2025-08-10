1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट 15 अगस्त से पहले

Bonus Share: इस हफ्ते सिर्फ एक कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। यह कंपनी वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (VRL Logistics Ltd) है। कंपनी एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने जा रही है। आइए जानते हैं किस दिन रिकॉर्ड डेट है।

1 शेयर पर 1 शेयर दे रही है कंपनी वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 14 अगस्त 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी इससे पहले बीते महीने ही कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस कंपनी ने पहली बार निवेशकों को 2016 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी ने अबतक 11 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयर 1.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 557.15 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 650.95 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 432.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4873.31 करोड़ रुपये का है।

इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 60.24 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 39.76 प्रतिशत हिस्सा है। बीते तीन तिमाही के दौरान कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।